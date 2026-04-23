3-vuotiaat: Pohjoisessa odotukset tuhkimotarinassa

Sorviston valmentama Lovely Cinderella voitti viime kaudella Kuopiossa Nuorten Sarjan, ja uran voittoprosentti on tällä hetkellä tasan sata.”Ihan mukava varsa, jolla ajettiin tosiaan yksi startti jo viime vuoden puolella. Talvi on mennyt muuten tosi hyvin, mutta sille tuli juuri pieni takapakki, ja sairastaukoa tulee kuukauden verran. Aika näyttää, mitä se tekee tällä kaudella, mutta hyvät vauhdit ainakin löytyy”, Sorvisto kertoo..Darryl Vice on Arto Laurukaisen tallin kolmevuotistoivo. Se debytoi 18,7-tuloksella maaliskuun lopussa, ja on ehtinyt jo voittaa Bodenissa.”Pikkujuoksija, kun meni Bodenissa heti ensimmäiseen starttiin alle 1.20-vauhtia ja oli kolmas. Hyvän juoksun se toisen selästä teki. Vaikea sanoa ominaisuuksista, kun sillä on vain tiellä ajettu, mutta lupaavasti ori on aloittanut kilpauransa”, Laurukainen tiivistää.Satu Haaraojan suomenhevosvoittoisesta tallista löytyy myös lämminverivarsoja. Prince Mojito on osoittanut alku-urallaan varsin lupaavia otteita. Siihen kohdistuukin suurimmat odotukset.”Ori on pikkunäppärä ja valmiimpi kuin tallin kaksi muuta kolmosta. On ollut tosi huonoa tuuriakin, ja jotenkin tuntuu hurjalta, että 18-ajalla ei edes voita lähtöä. Se on maksettu kaikkiin ikäluokkalähtöihin, ja niihin koetetaan myös tähdätä”, Haaraoja paljastaa.”Don Jolly on mennyt sen kanssa samoja treenejä jo pitkään. Se on vähän honkkeli, eikä mikään varhaiskypsä, vaikka suorittikin kokeen jo kaksivuotiaana. En usko, että se on vielä 3-vuotiaana parhaimmillaan.”Tallin kolmas kolmevuotias lämminverinen on oma kasvatti Pop The Popcorn.”Sen kanssa on ollut kaikenlaista pientä murhetta, kehitys on ollut rikkonaista. Ei se ole kaukana koelähdöstä, mutta kilpailuvireeseen on vielä matkaa.”Tunnetun varsalaittelijan Timo Niemelän hoteissa majailee niin ikään kolme ikäluokan edustajaa. Niistä pisimmällä on hiljattain koelähdön suorittanut omakasvatti Run For Your Life.”Se alkaa olemaan starttikuntoinen. Ori on minun kolmikostani pisimmällä ja kesän kynnyksellä aletaan ajamaan kilpaa. Siinä voisi olla ainesta ikäluokkalähtöihinkin, mutta kilpailut sen sitten näyttävät”, Niemelä pohtii.”Readily Step on myös hyvä varsa ja treenannut mukavasti, mutta sillä oli talvella vähän terveysmurheita. Koelähtöön tullaan ehkä toukokuussa. Se on helpporavinen hevonen, mutta vähän isokasvuinen. Windsor Orden on puolestaan tosi iso. Juuri tuon kasvun ja kokonsa takia se on näistä myöhäisin, mutta ehkä tämän vuoden aikana tullaan senkin kanssa kuitenkin radoille. Hyväravinen ruuna, mutta ei ihan varhaisin.”.Tällä hetkellä oriin suurin lahjakkuus on hakea keppiä kuin koira.Mari Leinonen B.W.T.Lennoxista.Mari Leinonen treenailee Lumijoella kahta kolmevuotiasta.”B.W.T.Lennox on vielä hyvin vaiheessa, se on eläväinen ja lapsellinen. Siitä tulee hyvä ruuna, kunhan mieheni, joka hevosen omistaa, ruunauttaisi sen. Tällä hetkellä oriin suurin lahjakkuus on hakea keppiä kuin koira. Omistajansa on opettanut sille moisen taidon”, Leinonen naurahtaa.”Break A Leg olisi jo muuten ihan kohtalaisella mallilla, mutta se on vielä henkisesti kaksivuotiaan tasolla. Varsa tarvitsee vielä paljon harjoittelua isossa porukassa, koska on vähän hölmö ja arka.”Rainer Björkrothilla valmentautuu neljä teemaan sopivaa varsaa.”Sundsvik Aurora oli oikein hyvä uransa ensimmäisessä startissa, kun tuli oman kelloni mukaan toisen tuhannen 18-vauhdilla. Toiseen kilpailuun se oli pettymys, eikä selkeää syytä löytynyt. Ajetaan tasaisesti kilpaa, ja aika näyttää, millainen siitä tulee. Potentiaalia tuntuisi olevan, sillä hevonen on lahjakkaan oloinen”, Bjösrkroth aloittaa.”Du Dill juoksi viime vuonna samassa koelähdössä ja teki ihan asiallisen ensimmäisen startin. Lähtö uusittiin muistaakseni viisi kertaa, ja tämä sai huonoimman lähdön juuri hyväksytyllä kerralla. Starttien myötä on tarkoitus seurailla, miten tamma lähtee parantamaan.”Lau Rint Rosa sekä A Whitegluz tulevat radoille hieman myöhemmin.”A Whitegluz juoksi koelähdön viime marraskuussa. Siinä vaiheessa se meni ihan hyvin, mutta alkoi sitten kasvamaan, eikä ole ihan vielä starttivalmis. Lau Rint Rosa on iso ja hieno tamma, joka treenaa hyvin.”.Myös Pirjo Paavola on tyytyväinen omaan trioonsa.”Less Conversation on meidän oma kasvattimme, ja koelähtö ajetaan luultavasti tässä kevään pintaan. Se on fiksun oloinen varsa, jolla on ollut pieniä kasvunotkahduksia. Meidän mielestämme se on ihan oikeanlainen hevonen”, Paavola pohtii.Samoja treenejä ovat saaneet myös ikätoverit Mangonel sekä Sunbird Joey.”Sunbird Joey on ollut tässä opetuksesta asti, Mangonel tuli noin vuosi sitten. Mangonel on vähän myöhäisempi, sillä se oli tullessaan irtopalaleikattu. Se ottaa hyvin vauhtia, kunhan vain saa ideasta kiinni. Tykkään kyllä tammasta, ja koelähtöön tullaan toukokuussa”, Paavola kertoo.”Joey oli irtopalaleikkauksessa muutama viikko sitten, joten sen osalta menee hetki ennen kuin päästään hommassa eteenpäin. Varsat saavat sitten itse näyttää, mihin niistä on.”Upeaan menoon syttyneen Supreme Tarantellan pikkuveli Tarantella Attack valmentautuu Timo Salmelan käsissä. Tontilta löytyy myös toinen ikätoveri Let’s Go Boys.”Molempien kanssa menee varmaan syyskesälle, ennen kuin tullaan starttiin. Jos eivät sitten ala oikein äkkiä kehittymään”, Salmela taustoittaa.”Let’s Go Boys ei ole mikään iso, mutta muuten se on kyllä aivan terävä tapaus. Uskon, että kyllä siitä tulee ihan hyvä kilpahevonen. Tarantella on puolestaan tosi iso ja melko laiska treenattava. On se silti edellä isoveljeään tässä ikävaiheessa, ja sen verran isot loikat ruunalla on, että kyllä se varmasti ainakin jossain kohtaa ihan juosten pääsee..Lapista kaksi kolmostaKari Alapekkalan tallin Highlight Gogo starttasi kahdesti jo kaksivuotiaana.Highlight Gogon tämän kauden neljästä startista on ollut tuliaisina yksi kutakin totosijaa. Ruuna muutti Tornion maisemiin helmikuun lopulla.”Pari starttia on ajettu meiltä käsin, ja hevonen on tehnyt oikein asialliset juoksut. Se on ravivarman oloinen varsa ja menee muutenkin vahvan tuntuisesti. Kun hokit saadaan pois, niin uskon, että meno helpottuu entisestään. Tämän kuun lopulla olisi Bodenissa hyväpalkintoinen 3-vuotislähtö, ja sinne varmaan tähdätään seuraavaksi”, Alapekkala suunnittelee..Jos jokin joutava harakka tai koppelo lähtee vierestä lentoon, niin saman tekee tämäkin.Mika Jauhola Sir Lightningista.Mika Jauholalla on työn alla rautias Sir Lightning, jolla ajettiin koelähtö kotiradalla Torniossa viime viikon sunnuntaina.”Se on aika iso, ja expressduolaiseksi hälyttävän pirteä. Jos jokin joutava harakka tai koppelo lähtee vierestä lentoon, niin saman tekee tämäkin. Mitään koneita tai muita se ei pelkää sitten ollenkaan, eikä ole sillä lailla arka. Juoksijalta hevonen vaikuttaa, kenties emänsä paras varsa”, Jauhola juttelee..3-vuotiaat: Kiinnostava kvartetti Kurikasta