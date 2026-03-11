3-vuotiaat: Orimattilassa Perttusen varsat aikataulussa

Orimattilassa Tapio Perttusen tallilla valmentautuu seitsemän kolmivuotiasta. Niistä Asteroid Orden juoksi kilpaa kahdesti jo kaksivuotiaana.”Se teki hyvät startit vaikka laukkasikin molemmissa. Hyvä, kevytrunkoinen kolmivuotias, jonka treeniotteista tykkään. Kuukauden päästä varmaan aloitetaan kausi”, Perttunen suunnittelee.Father Patrickin jälkeläinen Bid On Beauty läpäisi koelähtönsä kaksivuotiaana, eikä uran aloitus ole enää kaukana. Canberra Eastwindin kohdalla koelähtö ei ole enää kaukana.”Tykkään niiden treeniotteista. Canberra Eastwind on oikein hyväfysiikkainen hevonen ja suku on silläkin hyvä”, Perttunen kehaisee..Tallin kolmivuotiaista Daisy Ice ja Like Your Victory menivät myös koelähtönsä kaksivuotiaana.”Daisy Ice on kehityksessään jo aika pitkällä. Ajetaan vielä muutama reippaampi hiitti, niin saadaan vähän paremmin kuvaa hevosen valmiustilasta. Like Your Victory on Like Youn varsoja ja tuntuu lahjakkaalta. Kuukauden päästä saatetaan sen kanssa jo aloittaa”, Perttunen pohtii.Exciting Challenge on muita hiukan jäljessä kehitystä viivästyttäneen loukkaantumisen vuoksi. Koelähtövireeseen ei silti ole enää paljoa matkaa. Lord Ordenin fysiikka on valmentajansa mieleen.”Valmis se ei silti vielä ole, joten uran aloituksessa menee hetki. Treenissä varsa silti nyt pötkii menemään mukavasti”, Perttunen sanoo..Samuli Innasella on Nastolassa treenissä yksi kolmivuotias.”Ninth Survivoria pidän ihan juoksijana. Koelähdössä varsa oli ratavalojen loisteessa hiukan kummastunut, mutta kokemuksen myötä odotan sen lähtevän petraamaan. Ajetaan jo lumilla muutama lähtö”, Innanen päivittää.Orimattilassa Ismo Korhosella valmentautuu kaksi kolmivuotiasta, joista Rockforest Indium tuntuu valmiimmalta.”Huutokauppaostos. Hyväsukuinen varsa, kun emä on Graceful Swampin sisko. Hienot liikkeetkin löytyy. Koelähtöä katsotaan keväällä”, Korhonen sanoo.Glory Comboa Korhonen kehuu nätiksi ja kevyesti liikkuvaksi varsaksi. Talvella tulleet harmit kuitenkin viivästyttivät kehitystä.”Omistajankin toiveesta edetään rauhallisesti”, hän toteaa.Mia Majurilla valmentautuu kolmivuotias Salpaus Delightful. Arto Laaksonen työskentelee tyttärensä Heidin (Laaksonen) omistaman ja kasvattaman You Know Whon kanssa.”Tykkään sen ravista. Koelähtö ajetaan kevään korvilla, mutta starttaaminen venynee loppukesään. Kaksivuotiaana varsa tahtoi olla jatkuvasti kuumeessa”, Laaksonen kertoo..Potentiaalia sillä kyllä on.Jouni Varamäki Gaudy Artistista.Jouni Varamäki kehittää kolmea kolmivuotiasta Orimattilassa. Näistä erityisesti Gaudy Artist tuntuu olevan valmentajansa mieleen.”Gaudy Artistin kanssa katsotaan starttaamista, kunhan hokkikengistä päästään eroon. Potentiaalia sillä kyllä on. Archie’s Angel on hiukan myöhässä pienten probleemien vuoksi. Toukokuussa katsotaan koelähtöä. Spark Flower on kehittynyt viimeisen parin kuukauden aikana hirmuisesti. Koelähtöä katsotaan keväällä.”Juhani Tapanin kolmivuotias on 11,7-aikaisen L Dees Maggiesbestin ensimmäinen tammavarsa Afroditesine. Varsa on Zephyr Kronoksen ensimmäistä ikäluokkaa.”Juoksijatamma. Se oli viime vuonna valitettavan pitkään kipeänä, joten uran aloitus venähti kolmivuotiaaksi. Viime keväänä tamma meni sen tuntuisesti, että ajattelin sen aloittavan jo kaksivuotiaana. Kai me huhtikuussa tullaan radoille”, Tapani sanoo.Mira Lehdolla on Hämeenkoskella kaksi kolmivuotiasta. Näistä Pietro Web suoritti kokeensa jo kaksivuotiaana.”Se vaikuttaa ihan hyvälle. Olen varsasta positiivisin ajatuksin, ja ura on tarkoitus aloittaa keväällä. Victor Hugo taas on hiukan alkutekijöissään kehityksensä suhteen”, Lehto sanoo..Vauhtia ja jaksoa useammassaOrimattilassa Timo Korvenheimolla treenautuu kuusi kolmivuotiasta.Ypäjän varsahuutokaupasta puolitoista vuotta sitten hankittu Artful Jewel on kasvanut talven aikana roimasti.”Mielenkiintoinen varsa, kun jaksaa mennä hyvin ja vauhtiakin löytyy. Koelähdön hevonen juoksee heti välikeliajan mentyä ohitse”, Korvenheimo aloittaa.Blinding Lights on Korvenheimon oma hevonen ja jäänyt valmentajan mukaan ehkä siksi hieman ikätovereistaan jälkeen.”Aika laiskasti olen sitä treenannut”, Korvenheimo tuumaa.Joensuulaisen Kauko Sokkasen omistama ja kasvattama Eastwind Cotter on Com Sagan jälkeläisiä, joista Korvenheimolla on jo ennestään myönteisiä kokemuksia muun muassa Comway Cotterin kohdalla.”Eastwind Cotter treenaa oikein mallikkaasti, eli jaksaa mennä ja vauhtia on. Goddes Cordelia suoritti koelähdön helmikuun alussa ajalla 21,6/2140 metriä. Luonteeltaan Korvenheimo kuvailee tammaa omalaatuiseksi."Se jaksaa kyllä mennä, mutta henkisen puolen kehitys kai ennemmin määrittää, millainen kausi on edessä.".Runaway Tina aloittanee pian kilpailemisen, mutta ainakin toistaiseksi varsaa on kotitreenien perusteella vaikea arvioida laiskasta luonteesta johtuen. Top Ale aloitti jo vuoden alussa kilpailemisen. Ensimmäisen voittonsa se juoksi maaliskuun alussa Kouvolassa."Ruunassa on tosi hyvä jakso ja vauhti, mutta se tarvitsee startteja saadakseen itsestään parhaan irti. Siksi aloitimmekin kauden jo nyt", Korvenheimo päättää.