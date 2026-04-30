3-vuotiaat: Petri Salmelan varsoilla parannuspotentiaalia

Toistakymmentä Suomen rekisterissä olevaa kolmevuotiasta on valmentautunut Ruotsissa. Petri Salmelan listoilla on 3-vuotiaita 17, joista kaksi on Suomessa syntyneitä. Lapland Lights on napsinut tasaisesti sijoituksia ja meni viimeksi ennätyksensä 16,7a/2140 metriä Bodenissa.”Lapland Lights on parantanut joka starttiin sekunnin. Jos samanlainen olisi käyrä, niin parin kuukauden päästä se olisi oikein kova hevonen”, Salmela huomioi.”Se on ollut vähän erikoinen ruunauksen jälkeen, mutta tekeytyy koko ajan paremmaksi. Se hätäili jonkin verran, ja siksi ajoimme nyt muutaman startin tässä putkeen kilpaa. Hevonen on suorittanut tasaisesti ja uskon, että siellä on vielä jonkin verran enemmän sisässä, mitä se on näyttänyt. Nyt se saa hengähtää pari-kolme viikkoa ja menee terveyskontrolliin.”.Mr Goodwill on Salmelan toinen FI-varsa. Se aloitti kilpailemisen jo elokuussa 2-vuotiaana ja keräsi tasaisesti lähes 35 000 kruunun voittosumman.”Mr Goodwill oli meillä jo varsana. Se meni syksyllä kotiin Suomeen ja oli siellä kolme kuukautta. Se tuli takaisin puolitoista kuukautta sitten. On mennyt nyt perushiittiä. Se kilpaili 2-vuotiaana muutaman kerran. Uskon, että siitä tulee kohtuullinen kilpahevonen, tietysti startit näyttävät sen. Jonnekin toukokuulle suunnitellaan seuraavaa starttia.”Petri Salmela peilaa ikäluokkansa tilannetta myös kokonaisvaltaisesti.”Muista 3-vuotiaista miellyttävät kaksi Captain Corey -tammaa Oy Vey ja Elle Driver sekä Gimpanzee-tamma Epicure, ne aloittivat jo 2-vuotiaina ja menivät 15-aikoja. Tämä kausi on alkanut kaikilta hyvin. Oy Vey starttasi viimeksi jo vanhempia hevosia vastaan ja meni 14,3.”Salmela sanoo, että lisäksi on muutamia oikein mielenkiintoisia, mutta vähän myöhäisempiä hevosia.”Varmaan 8. päivä toukokuuta aloittaa täällä kotona sellainen tosi iso, varmaan 170-senttinen fatherpatrickiläinen ori Romulus Boko, joka juoksi syksyllä kokeessa 20-ajan. Siinä tuntuisi olevan vähän erilainen potku. Federer Broline (Donato Hanover) teki myös viimeksi asiallisen juoksun ja on mielenkiintoinen. Se tuli viimeiset 700 metriä 12,5-vauhtia, Ulf Ohlsson oli tyytyväinen. Ei edes uskottu, että se pääsee niin lujaa. Mutta tässä on opittu, että kun 4–5 starttia on ajettu, niin sitten vasta osataan sanoa jotakin.”.Matti Nisosella on Ruotsin tallissa valmennettu kolmea Suomessa syntynyttä 3-vuotiasta. Lil Voice Inside on Kriterium-voittaja Lil Runnerin veli. E.V.Emman emä Grande Diva Sisu kuului Ruotsissa ikäluokan parhaisiin. Se voitti Stosprinternin ja oli kakkonen Drottning Silvias Pokalissa ja juoksi 2,7 miljoonaa kruunua. E.V.Roberton emä Rio Crowe tulee Petri Puron laadukkaalta tammalinjalta, josta löytyvät nimet Somack ja Somolli Ribb.”Lil Voice Insidelle kuuluu hyvää, se on oikein mukavanoloinen varsa käsitellä. Talvi on sujunut hyvin, perustreeniä on ajettu, mutta viime viikkoina myös jo reippaampia hiittejä. Tulimme viikonlopun aikana Suomeen, ja koelähtö ajetaan ihan lähiaikoina. Tämä on erityyppinen mitä isoveljensä Lil Runner eli on kookkaampi. Tyyli on kevyt mennä, aika näyttää, kuinka hyvästä hevosesta on kyse”, Nisonen kertoo.E.V. Emman talvi on sujunut hyvin.”Emma on hienosukuinen tamma. Se on vielä laiskanpulskea menemään, eikä koelähtö ole vielä ajankohtainen. Tamma vaatii aikaa, mutta se on hyvin kehityskelpoinen”, Nisonen toteaa.”Roberto on mennyt talven treeneissä hyvin, kuten kaikki meidän hevosemme. Se on Lil Voicen tavoin valmis koelähtöön ihan lähiaikoina.”.Jos nämä kaikki Suomessa syntyneet 3-vuotiaat ovat isoja, niin tämä on tosi iso.Jonna Irri Callela Alienista.Jonna Irrin ja Taneli Säteen tallilla on kolme Suomessa syntynyttä 3-vuotiasta. Iron Cloud on pisimmällä kolmikosta. Se aloitti uransa voitolla huhtikuun alussa Skellefteåssa. Iron Cloud on 13,7-aikaisen emänsä Iron Smilen toinen varsa. Irri osti Iron Cloudin varsahuutokaupasta 3000 eurolla.”Iron Cloud on hieno, iso tamma. Se on treenannut hyvin ja voitti heti ensimmäisen starttinsa Skellefteåssä johtopaikalta. Sopivaa sarjaa on etsitty, ja jatketaan heti, kun sellainen löytyy. Hyvillä odotuksilla mennään eteenpäin”, Irri kertoo..Phelps Ax on Express Duon poika, ja emä Roche’ Fans juoksi ennätyksen 13,9a. Phelps Ax oli huudettiin sisään varsahuutokaupassa.”Phelps Ax on syksyn ja loppuvuoden hevonen, se on isokokoinen ja tarvitsee aikaa. Nyt se on saanut juonen päästä kivasti kiinni, ja valoa näkyy tunnelin päässä. Ei haaveilla tänä vuonna isäluokkalähdöistä.”Callela Alienin emä Alien Lady oli hieno kilpatamma, joka juoksi ennätyksen 11,5a ja 160 393 euron voittosumman. Emänemä Ripley on jättänyt Derby-voittaja Jonesyn ja Kriteriumin ykkösen Lewis Alen. Mari Eerola osti Callela Alienin varsahuutokaupasta 4750 eurolla.”Callela Alien on ollut meillä vasta vajaa pari kuukautta. Jos nämä kaikki Suomessa syntyneet 3-vuotiaat ovat isoja, niin tämä on tosi iso. Omistaja on treenannut sitä tähän saakka. Nyt se tuli meille, että päästään ajamaan porukassa. Syksypuolelle menee starttaaminen. Hevosella on mielenkiintoinen emänpuoli.”.Adrian Kolgjinin tallilta löytyy Macabre, jonka emä Alice Sutton juoksi ennätyksensä 12,8a Mikkelissä. Macabren isä on Creatine, jonka poika Crepe Match voitti Derbyn 2023. Macabre juoksi 21,2-aikaisen koelähdön marraskuussa Jägersrossa.”Erittäin hieno ja iso hevonen. Tarvinnut vähän extra-aikaa kasvamiseen. Jos kaikki menee hyvin, siinä pitäisi olla kapasiteettia Suomen ikäluokkalähtöihin. Toivon mukaan se on starttivalmis toukokuun alkupuoliskolla”, Adrian Kolgjini sanoi.Kolgjinin 3-vuotiaissa on suomalaisväriä myös Nora Viljasen passihevosessa Frances Farmerissa (Chapter Seven), joka meni koelähdössä 16,8/2140 metriä. Sen emä on Suomessa syntynyt Stratton (Ready Cash), jonka kasvattajat ovat Markku Pehkosen Free Will Oy ja Riku Niittynen Oy..Janita Luttusella on kaksi 3-vuotiasta, Common Dream on Suomessa syntynyt. Sen emänemä on jenkkitamma Dream Of Dreams.”Common Dream on iso ja ronski tamma, mutta sen kanssa menee syksyyn ennen kuin päästään tositoimiin. Joudumme vielä tekemään tässä pienen operaation ennen kesää. Tamma on miellyttävän oloinen, ja siinä on oikein hyvä aihio, mutta sille täytyy antaa aikaa”, Luttunen totesi.Luttusen toinen 3-vuotias on Hannu Saloniemen kasvattama Backwood Gisella, joka on Ruotsissa syntynyt Beer Summitin tytär. Se on aloittanut hyvin ja voitti Bodenissa huhtikuun puolivälissä ajalla 17,6/2160 m. Stall tjejers stjärnör omistaa hevosen.”Backwood Gisella on pikkutyttöjen hevonen, jossa on osaomistajana myös Common Dreamin Satu Heikkinen. Backwood Gisella on myös hieno aihio ja aikainen. Se ei ole kuitenkaan vielä valmis, ja uskon, että kehitystä on paljon jäljellä. Startti kerrallaan mennään, mutta kyllä salaisissa haaveissa on päästä mukaan syksyn ikäluokkalähtöihin kokeilemaan. Se on maksettu Oaksiin, E3:een ja Breeders’ Crowniin.”.Katja Melkon ja Janne Sorosen Suomessa syntynyt 3-vuotias on Joe’s Legacy Games. Sen isällä Calgary Gamesilla on reilut 20 suomalaista 3-vuotiasta. Emän Chris Eaglen ensimmäinen varsa on 2015 syntynyt Chris Crystal, 12,1a ja 52 365 euroa.”Joe’s Legacy Games on ollut meillä vuoden verran. Se opetettiin Suomessa. Tamma on tulossa aika pian koelähtöön. Alku hieman viivästyi, mutta olemme saaneet treenattua hyvin. Se on jaksava ja riskinoloinen. Isosisko Chris Crystal oli myös meillä, se meni hyvin jo 2-vuotiaana, siksi tämäkin kiinnosti kovasti”, Katja Melkko kertoo..Jörgen Westholmilla treenaa Readly Expressin poika Corrado. Westholm ajoi sillä perjantaina.”Corrado on hieno hevonen. Se on vähän pienikokoinen, mutta vahvan oloinen. Corradon on tarkoitus juosta koelähtö toukokuun aikana, ja se on mielenkiintoinen hevonen kesän ja syksyn kilpailuihin”, Westholm sanoo.Italiassa on valmentautunut kolme Riikka Avotien kasvattamaa 3-vuotiasta. Niistä kaksi oli Marjo Nätyngin valmennuksessa, ja ne ovat tulleet takaisin Suomeen. Gambling Gary (Calgary Games) on Dimitri Hedmanin valmennuksessa ja Wild Sky (Varenne) Jukka Hakkaraisella. Gambling Garyn ennätys on 21,2a ja voittosumma 3960 euroa ja Wild Skyn 15,8a ja 13 120 euroa. Shamrock Shoe (Greenshoe) on voittanut 4 lähtöä ja on valmennuksessa Antonio Cusimanolla. Sen ennätys on 14,1a.Callela Olympia (Classic Photo) on Hannu Nivolan kasvatti, ja se on siirtynyt USA:han. Markus Munnukka on hevosen omistaja. Callela Olympia myytiin 2024 varsahuutokaupassa hintaan 3750 euroa.