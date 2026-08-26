Tammakriteriumin voittaja Daisy Icella on pää, joka miellyttää Perttusta.
Tammakriteriumin voittaja Daisy Icella on pää, joka miellyttää Perttusta.Kuva: Roosa Lindholm
Valmennus

Tapio Perttusen teesit varsan valintaan – "Kaikista tärkeintä on emälinja"

Valmennussarjan päätöksessä Tapio Perttunen kertoo pitkällä kokemuksella ajatuksiaan varsan valinnasta.
Julkaistu
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Tapio Perttunen
varsan valinta
Ravivalmennussarja
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