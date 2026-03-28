Tunne tammasi – jalostusvalinnoissa kotiläksyt pitää olla tehtynä

"Kaikki lähtee siitostammasta. Huippusuku on sillä aina tärkeää. Suomessa puhutaan usein, että tämä tamma on Ready Cashista tai Muscle Hillistä, mutta se on tärkeämpää, mistä emästä ja emälinjasta se on.Emän, emänemän ja kolmannen emän, ja niiden siskojen ravikyvyt periytyvät enemmän kuin tamman omat lahjat.Rakenne on tärkeä, mutta ei ole olemassa yhtä sellaista rakennevikaa, jonka takia tamma pitää unohtaa heti. Totta kai on asioita, jotka usein estävät hevosesta tulemasta hyvää, esimerkiksi sivuttaissiirtymät etujaloissa.Liian leveä rintainen tamma ei myöskään houkuttele tai jos siltä puuttuu säkää tai syvyyttä.Tamman koko ei merkkaa niin paljoa, kunhan se korvaa kokoaan askelpituudella, sydämellä ja kovuudella. Yksi parhaita tammoja, mitä Suomessa on koskaan ollut, oli Delmirage. Se ei olisi ikinä tullut tänne, ellei se olisi ollut vain 150 senttiä korkea.Kuitenkin se jätti 160-senttisiä jälkeläisiä, kun sen emä Delmonica Hanover oli pitkälti yli 160-senttinen. Delmirage jätti sitä, mitä sen emälinja, eikä sitä, mitä se itse yksilönä.Yhtään ei haittaa, vaikka tamma olisi vähän kipakka luonteeltaan. Jos se on liian kiltti ja mukautuvainen, ei siinä, eikä sen varsoissa usein ole särmää loppusuoralla..Martti Ala-Seppälä66-vuotias hollolalainenMAS Breeding Oy:n toimitusjohtajaAiemmin Ravitalli Kempin toimitusjohtajaSuomen johtavia jalostusasiantuntijoitaRavitalli Kemppi palkittu Vuoden kasvattajana 2001, 2004 ja 2006MAS Breeding palkittu Vuoden kasvattajana 2021.Iso asia on, että tamma on ollut nopea ja nimenomaan varhaisen nopea. Voima tulee varsalle enemmän isän puolelta.Kärjistäen, jos tamma menee kaksivuotiaana tasaisesti 1.25, niin sillä ei ole niin hyvät mahdollisuudet siitoksessa kuin tammalla, joka menee kaksivuotiaana 500 metriä 1.12-vauhtia ja silti kilpailumatkan sen 1.25.Esimerkiksi Super Bowlin emä Pillow Talk. Sen ennätys oli 21,5, silloin oli hitaammat radat ja sitä ja tätä ja tuota, mutta sen ennätys oli tuo 21,5.Super Bowlin kasvattaja Norman S. Woolworth Stoner Creekistä kertoi, että Pillow Talk pystyi menemään puoli mailia kymppiä, mutta loppu tultiinkin sitten aika hiljaa. Kun se oli niin nopea ja hyväsukuinen, hän antoi sille kuitenkin mahdollisuuden siitoksessa..Nykyraviurheilussa oli matka mikä tahansa, se hevonen voittaa, jolla on speediä. Ellei ole nopeutta, joutuu lähdössä ulkoradoille, eikä saa hyvää juoksua, mutta jos ajettaisiin suoralla kilpaa, se voisi olla yhtä hyvä kuin lähdön voittaja.Legendaarinen valmentaja Stanley Dancer on kysyttäessä vastannut, että kolme ominaisuutta, jotka hän varsalle haluaa, on speed, speed and speed. Nopeus, nopeus ja nopeus..Jo siitostammaa valitessa pitää määritellä, mitä siltä haluaa ja se koskee aikanaan myös sille tehtävää orivalintaa.Martti Ala-Seppälä.Nykyajan kaikki parhaat hevoset menevät nelivedolla. Liikkeen pitää pyöriä rintalastan etupuolella. Jos se pyörii alla, ei tule nopeutta, ei tule jaksoa. Moni asia pätee yhtä lailla tammaan kuin oriin, niin tämäkin.Ennen kuin tuli nelivetoiset Mack Lobellit ja muut, ravihevonen hoiti kaiken voimantuoton takajaloillaan, etujalat pyöri siellä vain pitämässä balanssia yllä. Joitakin poikkeusyksilöitä oli toki jo sitä ennen, kuten vuonna 1932 syntynyt Greyhound, joka meni aikanaan jo nelivedolla..Siksi Greyhoundin ruunaus saattoikin olla suuri menetys jalostukselle. Sillä olisi ollut mahdollisuus olla suuri periyttäjä, mutta tietysti pitää muistaa, että täydellinenkin ori voi epäonnistua periyttäjänä.Hevosella pitää olla kaksi moottoria. Etumoottorista tulee jakso, keuhkot ja sydän, jolloin täytyy olla säkää ja syvyyttä.Takamoottorissa lautanen on pitkä ja oikean suuntainen, se ei saa olla suora. Tietyistä suvuista tulee paljon hevosia, joilla selkä jatkuu suorana lautasen päälle ja hännän juuri on suunnilleen samalla korkeudella kuin selkä. Niitä hevosia en laittaisi edes siitokseen tai tammoilla ainakin käyttäisin hyvin valikoituja oreja, jotka voivat korjata sen vian. Monesti orivalinnalla voi korjata tamman puutteita tai virheitä.Jo siitostammaa valitessa pitää määritellä, mitä siltä haluaa ja se koskee aikanaan myös sille tehtävää orivalintaa.Voi määritellä niin, miten markkinat toivovat ja silloin hyvä siitostamma on sellainen, jonka varsasta saa korkeimman mahdollisen hinnan. Sillä tyylillä siitostamman ihanne on hevonen, joka on joskus tehnyt radalla isoja otsikoita ja myös sen sukulaiset ovat niitä tehneet. Ne ovat jääneet ihmisille mieleen ja varakkaimmat haluavat ostaa niiden varsoja. Se ei aina kuitenkaan ole oletettavasti paras hevonen siitostammaksi, vaan vain se, jota suuri yleisö pitää parhaana.Tässä ei oteta ollenkaan huomioon, mitä tilastot ja oma kokemuksenikin näyttää. Jos tamma kilpailee kovin monta kautta, se jättää varsoilleen vähemmän kykyjä ja lahjoja, että niistä kehittyisi huippuhevosia verraten siihen tammaan, joka siirtyy suhteellisen nuorena siitokseen.Kun katsot parhaiden Suomessa kasvatettujen hevosten emiä läpi huomaat, että ani harva niistä on kilpaillut pitemmälle kuin nelivuotiskauden loppuun.Esimerkiksi ”Jussi” Lagerstam halusi, että tammat siirtyvät siitokseen, kun Villinmiehen Tammakilpailu on ohi. Niin syntyi Louise Laukko ja Houston Laukko..Passionate Kempin emä oli starttaamaton, se siemennettiin ensimmäisen kerran kolmevuotiaana. Näitä esimerkkejä on vaikka kuinka paljon.Näin on siitäkin huolimatta, että suurin osa varsinkin hyvistä kilpatammoista siemennetään vasta kahdeksan-yhdeksänvuotiaana.Jokaisella elävällä olennolla tällä planeetalla on yksi kroppa, joka kehittyy sen mukaan, miten sitä käytetään. Valmennettava hevonen kehittää kroppaansa niitä asioita, mihin sitä treenataan.Jos tammalla on synnytyselimistö kokonaan käyttämättä vaikka kahdeksan- tai kymmenenvuotiaaksi, on loogista, ettei se ole enää yhtä voimissaan ja yhtä kykenevä antamaan sisällä olevalle varsalle yhtä paljon voimaa kuin se, joka on alkanut tehdä varsoja varhemmalla iällä.Tietenkin voi sanoa, ja ihan oikein on sanoa, että Massimo Hoistin emä Venice kilpaili kahdeksanvuotiaaksi asti. Kaikkiin sääntöihin, mitä on maailmassa yleensä ja raviurheilussa erikseen, on aina poikkeuksia..Ei maailman paraskaan ori sovi kaikille tammoille. Mitä enemmän sinulla on faktatietoa tammastasi, sitä paremmin pystyt valikoimaan oikean orin sille ja sitä kautta sinusta tulee parempi kasvattaja.Delmirage on hyvä esimerkki myös siitä, että paras valinta ei aina ole se kaupallisin ori tai edes sen ajan paras periyttäjä, vaan sopivin ori.Sillä oli varsoja Muscles Yankeesta, Coktail Jetistä ja Express Ridesta, mutta ne olivat vain pikkujuoksijoita. Kaksi varsaa oli Duran Hanoverista ja ne olivat sen ylivoimaisesti parhaat, Incognito Kemp ja Huge van Kemp..Se on varmasti Suomen raviurheilun viime vuosikymmenten paras yhdistelmä, kun Duran Hanoveriin tai sen lähisukulaiseen Choctaw Braveen yhdistettiin Noble Victory -tamma.Suvun sopivuudessa sukusiitosaste ei saa olla liian korkea. Hyväksyn 15 prosenttia, kunhan siinä ei ole huonoja kertauksia. Siellä ei silloin saa olla edes yhtä selkeästi väärää yhdistelmää.On olemassa hevosia, joiden yhdistäminen tai kertaaminen ei toimi sitten mitenkään, vaikka yrittäisit sata kertaa. Tammoista Suomessa hyvin tuttu Flory Messenger on sellainen, jonka kertaus ei ole toiminut ja oreista ensimmäisenä tulee mieleen Supergill.Paljonhan on sellaisia hevosia, jotka on sukusiitetty 20, 21 tai jopa 22 prosenttia ja sieltäkin edelleen tulee huippuhevosia, mutta niiden prosentuaalinen määrä laskee hyvin nopeasti kokonaispopulaatiossa, jopa eksponentiaalisesti silloin, kun ylitetään 15–16 sukusiitosprosenttia.Yllättävää ja huomattavaa on, että se alkaa samalla lailla laskea, kun puhutaan alta viiden prosentin asteesta.Nykyraviurheilussa näyttäisi sukusiitosprosentti parhaiten toimivan jossain 11–15 prosentin välillä, kun puhutaan puhtaasta amerikkalaisen ravurin jalostamisesta. Outcrossissa se on jotain luokkaa viiden ja kymmenen välillä. Linjajalostus on osoittautunut hyväksi kaikilla mittareilla.Minun ymmärrykseni mukaan siitosori jättää jälkeläisilleen eniten suutaan ja se on nykyään hyvin merkittävä asia ajettavuuden takia ja sitä kautta ravimenestyksen.Tammat ovat useammin kovasuisia kuin orit. Ne ovat herkempiä luonteeltaan ja tuppaavat painamaan. Se vaikuttaa hengitykseenkin.Jos on sellainen hankala-ajoinen ja kovasuinen tamma, pitää tarkasti harkita, millä orilla astuttaa, jotta tulevan varsan geenejä pystyy parantamaan suun osalta. Siinä kohdassa ori on selkeästi dominoiva tulevaan varsaan ja siksi orivalinta merkitsee paljon..Liike menee aika matemaattisesti. Olen tutkinut sitä paljon. Jos on esimerkiksi tamma, joka menee hyvin matalalla liikkeellä, valitse aina ori, jonka liike menee lähelle kainaloita. Varsan liike tulee hyvin suuressa määrin, ei sataprosenttisesti, mutta suuressa määrin keskiarvona isän ja emän liikkeistä.Express Ride oli paras ori, mitä Suomessa oli, mutta silläkin oli heikkous. Jos astutit matalaliikkeisen tamman Express Ridella sait matalaliikkeisen varsan. Samanlaisen kuin isänsä, mutta sillä ei ollut muita kykyjä kuin isällään..La Reine De La Nuit oli pieni tamma, joka löi kainaloihin, mutta kaikki varsat Ridesta oli täysikokoisia ja hienoliikkeisiä.Express Riden kanssa ei ollut niin suurta merkitystä tamman suvulla tai rakenteella, vaan sillä, että sillä oli korkea etujalan askel. Kuten Express Ride, onnistuneista siitosoreista 99 prosenttia on hyvin nuorena hyvin lahjakkaita. Se on siitosorille ensimmäinen ja tärkein asia. Sen jälkeen ulkoisten tekijöiden, kuten valmentajan, vaikutus kasvaa koko ajan. Hevosesta voi tulla maailmantähti vanhempanakin, mutta periyttäjäoria ei ikinä.Jos on vain ok kaksivuotiaana, menee stakeseissa muiden mukana, mutta sitten kolmevuotiaana voittaa vaikka Hambon, niin ei sellaisesta tule periyttäjää.Supersuku voi antaa pienen mahdollisuuden poikkeukseen, mutta sellainen on yleensä loukkaantunut nuorena, eikä siksi ole pystynyt kaksivuotiaana näyttämään lahjojaan. Esimerkiksi Express It oli tällainen..Ei suomalaisen kasvattajan tarvitse maksaa 10 000 tai 20 000 euron varsarahaa saadakseen kasvatettua hyvän varsan. Yksinkertaistettuna esimerkkinä; jos sinulla on tamma, joka on kuin norsunpuolikas, korkealiikkeinen raskas tamma, astuta Il Villaggiolla ja saat aina juoksijan. Ei hyvien hevosten tuottaminen aina maksa, mutta se maksaa, kun haluaa tuottaa huutokaupan kalleimman varsan. Siitä ei vaan useinkaan tule sitä parasta kilpahevosta.Avaimena on, että tuntee läpikotaisin tammansa ja orivalinnassa ottaa selvää ehdokkaiden todellisista ominaisuuksista. Nykyajan internet-aikakaudella se on huomattavasti helpompaa kuin ennen. Tässä touhussa kotiläksyt kannattaa tehdä todella huolella ja mitä ei tiedä, kyselee rohkeasti. Niin minä olen tehnyt ja tämä kaikki tässä ei ole välttämättä totuuksia, vaan sellaista, miten minä olen asiat ymmärtänyt ja oppinut. Hyvä sääntö on, että kuuntele kaikkia ihmisiä, mutta älä usko kaikkea.".Peitsarit ja ranskalaiset"Peitsarisuvut todennäköisesti muuttavat raviurheilua. Tämän puolesta puhuu Googoo Gaagaa ja sen poika Captain Corey, joka on aloittanut vielä isäänsä paremmin.Peitsarit ovat rakenteeltaan ja ulkonäöltään hienompia hevosia kuin ravurit. Voi olla, että ne ovat parempiakin.Ne toisivat parempaa rakennetta, jaksoa ja päätä, ja vähemmän kurkkuvikoja. Se kilpaili Noel Daleylla ja Niko Kärnä ajoi sillä usein treeniä. Hän sanoi, että se on niin ravuri, että ellei sille laittaisi hobblesia ja treenaisi vähän aikaa, sillä voisi ajaa parhaita ravureita vastaan ja pärjätä.Minun silmääni se on parempirakenteinen joka kohdasta kuin yksikään nykypäivän parhaista ravisiitosoreista. Olisihan se mielenkiintoista, jos siitä saisi vaikka kymmenelle ravuritammalle tänne pakastespermaa. Ranskalaista rotuahan ei ole käytännössä enää olemassa. Jokaisessa, jolla on merkitystä, on vähintään puolet amerikkalaista.Ranskalainen veri on parhaimmillaan kuitenkin hyväksi, kunhan sitä ei ole liikaa. Sen osuus saisi olla alle 25 prosenttia. Kun saat hyvän tällaisen, ja osaat treenata ja käsitellä sitä, se tekee hyvän, pitkän kilpauran.Totuus kuitenkin on, että aina kun on ranskalaista verta mukana, prosentuaalinen määrä hyviä hevosia populaatiosta vähenee ja huonojen kasvaa. Tähtiä kuitenkin syntyy.Meillä on paljon ranskalaisia pakasteoreja, jotka saavat parhaita tammoja. Hyvin vähän niistä silti tulee ikäluokkahevosia.Se viittaa siihen, ettei lopulta tiedetä, millä astutetaan. Astutetaan vain, kun orilla on hieno ennätys, hyvä voittosumma ja se näyttää kuvassa komealta. Jos astutat ranskansukuisella, tee kotityösi vielä tavallistakin paremmin.Ranskalaisella verellä on paljon hyviä ominaisuuksia, mutta myös heikkouksia. Esimerkiksi Ready Cashissa näkee huonot hermot, huonon suun ja huonon stressinsietokyvyn.Vaarallisin on sellainen ranskalainen, joka ei ole kaksi–neljävuotiaana ollut huippu, mutta noussut vanhempana kansainväliseen eliittiin. Niistä ei tule koskaan periyttäjiä.".Näistä hevosista on puhe1 Ready Cash Ori 2005–2023. Kaksinkertainen Prix d’Amériquen voittaja. Euroopan johtava raviperiyttäjäori..2 Muscle Hill Ori s. 2006. Hambletonianin voittaja, ollut maailman johtava raviperiyttäjäori.3 Delmirage Tamma 1982–2004. Muun muassa Derby-voittaja Incognito Kempin ja Kuopio Stakesin ykkösen Huge van Kempin emä. Delmiragen emä Delmonica Hanover Prix d’Amériquen voittaja ja ravureiden maailmanmestari.4 Super Bowl Ori 1969 – 1999. Triple Crown -voittaja. Ollut maailman johtavia raviperiyttäjiä. Emä Pillow Talk. .5 Louise Laukko Tamma 1992–2003. Derbyn ja Suur-Hollola-ajon voittaja. ME-tamma. Kaikkien aikojen toiseksi eniten ansainnut Suomessa syntynyt ravuri, ollut aikanaan myös tilaston ykkönen..6 Houston Laukko Ori 1988–2012. Derbyn, Suur-Hollola-ajon voittaja. Ravureiden Euroopan mestari.7 Passionate Kemp Tamma s. 2001. Kriteriumin, Derbyn, Suur-Hollola-ajon ja Orsi Mangellin voittaja. ME-tamma, eniten ansainnut Suomessa syntynyt ravuri.8 Massimo Hoist Ori s. 2019. Suur-Holloja-ajon voittaja ja monen muun suurkilpailun menestyjä ja SE-hevonen, kuten emänsä Venicekin. .9 Muscles Yankee Ori 1995–2020. Hambletonian-voittaja. Ollut maailman johtava raviperiyttäjä.10 Coktail Jet Ori 1990–2018. Prix d’Amériquen ja Elitloppetin voittaja. Ollut Euroopan johtava raviperiyttäjä.11 Express Ride Ori 1983–2005. Peter Haughton Memorialin ja Grand Criterium de Vitessen voittaja. Ollut Pohjoismaiden johtavia periyttäjiä..12 Duran Hanover Ori 1983–2010. Oli pitkäaikainen Suomen oritilastojen kärkipään sijoittuja.13 Choctaw Brave Ori 1977–2008. Hambletonian-finalisti. Oli Suomen pitkäaikainen ykkösperiyttäjä.14 Flory Messenger Tamma 1978–1999. Merkittävä periyttäjätamma, jonka jälkeläisiä Suomessa siitosoreina Express Ride, Express It, Wired Pine ja International Chip.15 Mack Lobell Ori 1984–2016. Hambletonianin ja Elitloppetin voittaja. ME-hevonen ja yksi kaikkien aikojen kilpahevosia..16 Greyhound Ruuna 1932–1965. Hambletonianin voittaja. ME-hevonen, jonka aika 11,6a rikottiin vasta vuonna 1969.17 La Reine de la Nuit Tamma 1984 – 2007. Jälkeläisissä muun muassa Kriteriumin ja Suur-Hollolan voittaja Inspiration Ride sekä kolmevuotiaiden Euroopan mestari Ride The Night.18 Express It Ori 1983 – 2024. Suviyön Suurravien voittaja. Ollut Suomen parhaita raviperiyttäjiä.19 Il Villaggio Ori s. 2007. Siitosori Suomessa, jälkeläisiä muun muassa Suur-Hollolan voittaja MAS Champ.20 Googoo Gaagaa Ori s. 2009. Peitsarisukuinen, joka menestyi ravilähdöissä ja on onnistunut periyttäjänä.21 Captain Corey Ori s. 2018. Hambletonianin voittaja. Googoo Gaagaan poika. Vanhin ikäluokka sijoittui Pohjois-Amerikan isäoritilastossa kaksivuotiaiden kakkoseksi.22 Pebble Beach Ori s. 2019. Peitsareiden Breeders Crownin voittaja.