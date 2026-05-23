4-vuotiaat: Uusi ikäluokka astuu esiin

Vuonna 2022 syntyi kaikkiaan 1093 suomenhevosvarsaa. A-valmennuksessa niistä on tällä hetkellä yhteensä 86, B-lisenssillisillä valmentajilla 51 ja F-yksityislisenssillä 13. Keskittymiä löytyy Seppo Suuroselta (11 nelivuotiasta), Teemu Okkolinilta (8), Hannu Hietaselta (7) ja Jussi Suomiselta (7).Toukokuun lähestyessä loppuaan suomenhevosten Kriterium-ikäluokka on osittain ehtinyt aloitella kauttaan. Nelivuotiaista suomenhevosista on tätä kirjoitettaessa kilpaillut alkukaudella 77 hevosta, jotka ovat tänä vuonna juosseet yhteensä 170 kertaa. Aluillaan olevan kauden raharuhtinas on toistaiseksi ori Viking (Vaellus) 4740 euron tienesteillä..Kauden merkittä-vimpiin tehtäviin on vielä aikaa..Kevään aikana nelivuotiaat karsivat Black Horse cupiin, jonka finaali juostaan 13. kesäkuuta Killerillä. Siitä on alle kolme viikkoa Pikkupelimanni-karsintoihin. Muutoin nelivuotiaille on etua, jos Teivon rataprofiili sopii erityisen hyvin, koska siellä ajetaan tänä vuonna Kriteriumin lisäksi myös Kuninkuusravien Pikkuprinssi ja Pikkuprinsessa.Kolmevuotiaana ehtivät jo nousta otsikoihin Varsakunkun voittaja Pörnä-Pate (Parvelan Retu) 27 500 e, Junnustartin ykkönen Unelmavävy (Ville Kalle) 24 000 e ja tamma Fiorella (Sipori), joka siirtyi hiljattain Elina Miettusen valmennukseen. Kolmikosta Unelmavävy aloitti kauden nimenomaan Teivossa neljännellä sijalla.Kauden merkittävimpiin tehtäviin on vielä aikaa. Osa valmentajista aloittaa suomenhevosillaan vasta myöhemmin, mutta moni kertoo hevosensa olevan kuitenkin jo koelähtökunnossa. Mitä todennäköisimmin eduskunnan myöntämä ja kesäradoilla jaettava 200 000 euron lisäraha suomenhevosille rajatuissa kylmäverilähdöissä kiinnostaa valmentajia..Suurosella suvukas ja suuri joukkueEtelä-Savon suurin nelivuotiaiden suomenhevosten joukkue löytyy Juvalta. Kansallisrodun edustajilla loistavasti menestyneellä Seppo Suurosella on valmennuksessaan peräti 11 nelivuotiasta.Suurosen joukkueesta kolme hevosta on ehtinyt aloittamaan jo kilpailemisen. Arvo voitti avausstarttinsa keulasta tuloksella 33,4ke, ja Marian Myrsky on kolmesta startistaan ottanut yhden voiton ja kaksi kakkossijaa. Viimeksi mainitun ennätys on 30,1ake.”Arvo on hyvän oloinen, iso ja kiltti hevonen. Ihan alkukesän ikäluokkakilpailuihin se ei ehdi, mutta valmistuu pikkuhiljaa. Se on hyvän oloinen ja huoleton varsa. Syksyyn siitä on odotuksia, että silloin sen pitäisi pärjätä hyvin”, Suuronen sanoo.”Marian Myrsky tuntuu olevan ihan ok-varsa. Se on aina ollut valmiin tuntuinen hevonen. Kovaa ei ole ajettu vaan nättiä treeniä. Sillä on kokoonsa nähden isot liikkeet. Odotan siitä ikäluokkahevosta. Sillä on kaikki hyvin, ravi on hyvää, ja Marian Myrsky on hieno hevonen.”Alli Amanda aloitti uransa jo viime marraskuussa ja sijoittui parhaimmillaan neljänneksi. Tänä vuonna tamma ei ole vielä kilpaillut.”Alli Amanda on ihan kehittyvä tamma. Ajoimme sillä koelähdön jälkeen pari starttia kilpaa. Viimeisessä startissa se kompuroi laukalle, minkä jälkeen jätettiin tauolle. Odotan siitä 4-vuotiaiden tammojen lähtöihin pärjäävää hevosta. Se on mennyt talven aikana odotetusti eteenpäin.”.Suurosen tammoista Carla on kiinnostava emänsä, yli 100 000 euroa radoilta tienanneen Carmelan vuoksi.”Carla on asiallinen hevonen. Se on vähän peitsari, joka tarvitsee vielä turhan paljon painoa eteen. Se on hyvissä vauhdeissa jo nyt, mutta en pidä kiirettä sen kanssa. Olen sen otteisiin tyytyväinen. Sillä voisi ajaa jo kilpaa, mutta treenataan vielä vähän aikaa.”Myös Rafaelolla on emälinja kohdallaan, kuten monella muullakin Suurosen hevosella. Sen emä on Cordiitta, Carmelan emä, jonka 12 jälkeläisestä peräti viisi on ylittänyt 100 000 euron voittosumman.”Rafaelo oli kauan vasenohjainen. Sitä eläinlääkäritkin tutkivat. Se oli pitkään nätillä treenillä vasenohjaisuuden takia. Nyt se on suoristunut ja on päästy ajamaan reippaasti. Jos sillä osuu kaikki kohdalleen oikeaan aikaan, Rafaelo on Marian Myrskyn tavoin ikäluokkahevosia. Tämä tulee vain vähän myöhemmin starttiin nätimmän treenijakson vuoksi”, Suuronen kertoo viime viikolla koelähdön suorittaneesta oriista.Viime viikolla koelähdön suoritti myös Urhomies.”Urhomies treenaa hyvin. Aika näyttää mitä siitä tulee, mutta ravi on hyvää, kuten on jaksokin.”.Tamma Riemurepee puolestaan suoritti koelähdön jo viime kesänä.”Riemurepeellä oli luukipua jalassa, minkä vuoksi se meni nätisti vähän aikaa. Nyt se ravaa hyvin. Menee vähän aikaa ennen kuin se tulee starttiin. Sen pitäisi pärjätä tammojen ikäluokkalähdöissä.”Ruuna Diegon emä on kuningatarkilpakävijä Hopihopi.”Diego on hyväravinen varsa. Se on aavistuksen keskeneräinen vielä ja tarvitsee treeniä. Sillä on kuitenkin yritystä. Se tulee pian koelähtöön.”Normani, Viper Evo ja Vittorio nähdään radoilla hieman myöhemmin.”Normani on vielä keskeneräinen hevonen, koska on kasvanut paljon. Se oli tuossa kuukausi takaperin 166 senttiä korkea. Kasvun takia on treenattu nätisti. Normani on ollut vähän kevyt edestä, mutta on löytänyt raviaan. Se on ehkä syksyn hevosia. Vauhti sillä on hyvää, kun vain oppii hallitsemaan itseään.””Viper Evolla on hyvä vauhti, mutta isolla hevosella ottaa vielä aikaa. Se on iso ja vankka hevonen, minkä vuoksi tarvitsee treeniä. Oriin kanssa otettiin vähän aikaa nätisti, kun sillä oli ravi hetken aikaa hukassa. Se tulee varmaan keskikesällä starttiin.””Vittorio on asunut nuoruutensa Italiassa ja on pikkuisen muita jäljessä. Se kuitenkin parantaa ja menee viikko viikolta eteenpäin. Vaikea sanoa, koska Vittorio tulee starttiin, mutta se on kehittynyt ok tässä kevään aikana.”.Pertti Puikkosen kolmesta 4-vuotiaasta Kihipette on ainoa, joka on ehtinyt kilparadoille. Se sijoittui maaliskuussa paikallisraveissa kolmanneksi.”Kihipette on hiljalleen kehittyvä ruuna. Sillä on ajettu harkkaraveja, siellä se meni ihan mukavasti. Kihipette on kuitenkin vähän myöhäinen, mutta katsellaan vähän aikaa ja aletaan ajamaan kilpaa”, Puikkonen suunnittelee.Väyrylän Hermanni suoritti viime viikolla koelähdön Mikkelissä.”Väyrylän Hermanni mennä naputtaa sellaista 40-vauhtia suunnilleen. Ruuna kehittyy hiljalleen ja alkaa ottamaan enemmän vauhtia. Ihan hyvin se on treenannut.”Villipauli on kolmikosta ainoa, joka ei ole suorittanut vielä koelähtöä.”Villipaulia treenattiin talvi, ja ihan hyvin se on mennyt. Myös tämä on vähän myöhäinen. Ori treenasi jäällä hienosti, mutta nyt pitää alkaa käymään enemmän radalla.”.Suomenhevosten ikäluokkalähdöissä viime vuosina juhlineella Jani Ruotsalaisella on niin ikään kolme 4-vuotiasta. Kaikilla on emälinja kohdallaan.Ori Enterin Ares on samasta emästä kuin Vale-Elli.”Enterin Ares on hyvävauhtinen ja hyvätyylinen hevonen. Se tarvitsee vielä pikkuisen kilometrejä, mutta tulee jossain vaiheessa kesää starttiin.”Kilpauransa kolmossijalla avanneen I.P. Helmen emä on kolminkertainen ravikuningatar I.P. Vipotiina.”I.P. Helmen kanssa on mennyt talvi hyvin. Se on saanut kilometrejä paljon. Ajatukset hevosesta ovat tässä vaiheessa kivat. Elättelen toiveita tammojen ikäluokkalähdöistä.”Kuninkaallista verta löytyy myös Hujahduksen emälinjalta, sillä sen emänemä Uja kruunattiin kuningattareksi 1998.”Hujahdus on pieni hevonen. Sillä voisi jossain vaiheessa jo periaatteessa aloitella, mutta se on luonteeltaan sellainen ruuna, että on vielä tässä vaiheessa itse itselleen rasite. Sen pitäisi vähän tasaantua. Toistaiseksi Hujahdus on vähän liian totinen.”.Ajatukset hevosesta ovat tässä vaiheessa kivat. Elättelen toiveita tammojen ikäluokkalähdöistä.Jani Ruotsalainen I.P. Vipotiinan varsasta I.P. Helmestä.Terho Rautiaisen ainoa nelivuotias on tamma Huvix, joka on aloittanut kilpauransa lupaavasti: kolmesta startista se on voittanut kaksi, joista toisen paikallisraveissa.”Huvix on ihan lahjakas varsa. Uskon, että se menee nelivuotissyksynä aika kovaa. Tammojen ikäluokkalähdöissä se varmaan pystyy taistelemaan”, Rautiainen ennustaa.Juha Kortekallion nelivuotiaista Presli on samasta emästä kuin vuoden 2023 Pikkukuningatar Prisit Pardoo.”Presli on ihan ok varsa. Siitä tulee isompi kuin siskostaan Prisit Pardoosta. Vielä ei ole vauhdikkaasti ajettu, mutta sitä on treenattu koko ajan. Eiköhän sen kanssa päästä kesän mittaan starttiin. Treeniotteet ovat sellaisia kuin nuorilla hevosilla yleensä; välillä miellyttää, välillä ei”, Kortekallio naurahtaa.Kortekallion kaksikon täydentää ruuna Ukko-Nikolas.”Ukko-Nikolas on samanlaisella mallilla kuin Presli. Samoja treenejä on ajettu ja samanlaisissa vauhdeissa kumpikin menee – ehkä Presli on vauhdeiltaan pikkuisen edellä. Pieneksi hevoseksi ei Ukko-Nikolaskaan jää.”Etelä-Savosta kaksin kappalein nelivuotiaita löytyy myös Susanna Purojärveltä: ruunat Boksi ja Rytisee.”Boksi tuli meille 1,5-vuotiaana meille opetukseen ja jäi siitä talliin. Se meni 2-vuotiaana niin kivasti, että odotimme pääsevämme aloittamaan kilpailemisen aikaisessa vaiheessa. Sen jälkeen tuli kasvukipuja ja meno vähän tasaantui. Ihan odotetusti emme ole päässeet etenemään. Boksi on ollut koko ajan treenissä, mutta hevosen ehdoilla on jouduttu menemään, vaikka mitään loukkaantumisia ei ole ollut. Tutkailevin mielin jatketaan. 4-vuotiaana on tarkoitus aloittaa, mutta hieman odotukset ovat laskeneet. Boksi on erittäin miellyttävä ja mukava-ajoinen hevonen.””Rytisee tuli myös 1,5-vuotiaana meille opetukseen, kunnes palasi omistaja-kasvattajilleen. Meille se tuli takaisin vuosi sitten. Rytisee on todella lahjakas hevonen, mutta harmillisesti viime vuoden lopulla suoritettu ruunaus ei mennyt aivan rutiinitoimenpiteenä. Hevonen toipuu edelleen operaatiosta. Meillä oli selvä suunnitelma tähdätä nelivuotiaiden ikäluokkakisoihin, mutta nyt on kysymysmerkki, koska kilpaileminen aloitetaan. Eihän lahjat katoa mihinkään, ja varmasti Rytiseestä tulee hyvä kilpahevonen jossain vaiheessa.”Janita Antti-Roikon ainoa nelivuotias on melkoinen jättiläinen.”Omikrantti on todella isokokoinen hevonen, yli 170 senttiä korkea. Ison kokonsa vuoksi se vaatii vielä aikaa. Tavoitteena on kuitenkin päästä tänä vuonna radoille. Se on todella jaksava ori, mutta kärsinyt myös kasvukivuista ja silloin ravi on meinannut hukkua. Silloin kun Omikrantti ei kärsi kasvukivuista, se ravaa kuin kone”, Antti-Roiko kertoo.Etelä-Karjalan ainoa nelivuotias löytyy Timo Toiviaiselta: ori Hamilton.”Hamilton on sellaisessa koelähtövauhdissa tällä hetkellä. Ajetaan koelähtö tässä alkukesästä. Sillä oli vähän varsavaivoja, mutta kyllä siitä jonkinlainen juoksija tulee. Hamiltonia ei ole maksettu ikäluokkakisoihin”, Toiviainen sanoo..Se tuntuu oikein ravurilta.Cathy Johansson Paulan Petuniasta.Kanta-Hämeestä löytyy kaksi nelivuotiasta. Cathy Johanssonilla on valmennuksessaan tamma Paulan Petunia.”Paulan Petunia on äärimmäisen luonteikas tamma. Olen paljon ajanut sillä, mutta en hirveän kovaa. Se tuntuu oikein ravurilta. Uskon, että nyt tamma on sillä mallilla, että voidaan aloittaa vauhtiharjoittelut. Tässä vaiheessa kuvittelen Paulan Petunian olevan hyvinkin lahjakas varsa.”Petra Koivulahdella puolestaan on treenissään ori Fiuhahdus.”Fiuhahdus on lupaavan oloinen, mutta aloitus on venynyt ja venyy edelleen, koska sillä on ollut kasvun aiheuttamia vaivoja. Sen takia treenikin on ollut katkonaista, mutta tavoitteena on päästä tänä vuonna radoille. Treeneissä se on väläytellyt mukavia pätkiä. Fiuhahduksesta tulee ihan sopivan kokoinen ori”, Koivulahti kuvailee..Uudellamaalla on Kanta-Hämeen tavoin kaksi varsaa. V.G. Voiton taustalta tutun Grönforsin perheen tytär Alexsandra Grönfors-Jurvelin valmentaa ruuna Nevan Lieskaa.”Nevan Lieska alkaa olla lähellä starttikuntoa. Jos kaikki menee hyvin, se aloittanee Riihimäellä 14.6. Ruuna esitti tosi hyviä treeniotteita jo 3-vuotiaana. Sen piti tulla jo viime vuonna koelähtöön, mutta sitten sille tuli luukipuja, joista toipuminen otti puoli vuotta. Nyt Nevan Lieska on mennyt hyvin ja ilman takapakkeja. Toki se kasvoi aika paljon, kun jäi vähemmälle liikunnalle. Vielä ruuna on vähän keskeneräinen, mutta edetään hevosen ehdoilla. Tällä voi olla mahdollista osallistua ikäluokkakisoihin, se menee kovia paloja. Tykkään Nevan Lieskan otteista.”Suomenhevosilla menestyneellä Mika Mäkelällä on valmennuksessaan ruuna Chaplin, jonka emä Tähen Säväys on Tähen Toivomuksen täyssisko.”Chaplin tuntuu nyt tosi kivalta. Kävimme sillä viime viikolla Vermossa ensimmäistä kertaa radalla, ja ihan hyvin ruuna hölkötteli menemään. Olimme tosi tyytyväisiä, vaikka kovaa ei ajettukaan. Chaplin on pikkuisen jäljessä, koska se on isokokoinen ja sillä oli pieni ongelma jänispatin kanssa. Se voisi olla alkusyksystä valmis starttiin. Jos se kehittyy, se voisi olla viisivuotiskaudella ikäluokkahevonen. Nelivuotiaana se ei varmaan niihin ehdi”, Mäkelän puoliso Mirka Lehtinen arvelee..4-vuotiaat: Kommellusta kerrakseen