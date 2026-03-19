3-vuotiaat: Uudellamaalla uusia tulokkaita ja tuttuja sukuja

Vasta 20-vuotias Jerry Rauos on nouseva valmentajanimi. Hänen kolmivuotiskvartetistaan Club Nord Boss väläytteli kykyjään jo 2-vuotiaana.”Club Nord Boss on ollut pienellä huoltotauolla. Kohta palataan kilpailemaan. Talvi on mennyt ihan asiallisesti. Siltä pitää odottaa pärjäämistä. Ikäluokkakisoissa on tähtäin”, Rauos paaluttaa.Callela E-Class on ehtinyt kilpailemaan kahdesti.”Se on ihan ok, mutta ei varmaan tänä vuonna tähdätä ikäluokkakisoihin, koska se tuntuu vähän myöhäiseltä ja on kuuman sorttinen. Aletaan pikkuhiljaa ajelemaan kilpaa ja katsotaan, miten tamma kehittyy. Se on treenannut ihan asiallisesti.”Kahdesti kilpaillut Club Nord Chef jäi maaliskuulle aiotusta startista pois.”Pieniä hoitotoimenpiteitä”, Rauos kertoo syyksi. ”Sen kanssa ei ole mennyt ihan toivotusti. On ollut pieniä haasteita. Ihan asiallisesti se kuitenkin menee. Ei ole varhaiskypsin.”Viime viikolla koelähdön suorittanut Total Effect on treenarin mieleen.”Siinä on jotain erityisen hyvää. Anne Kankaan kolmikolla on sukutaulu kohdallaan. Mielenkiinto kohdistuu ensimmäisenä Peanutsin esikoisvarsaan Great Oneen."Great One tuntuu hyvältä, mutta sillä on etupolvissa haurastumaa, joten emme ole päässeet koviin vauhteihin sen kanssa", Kangas kertoo. "Se on nyt sellaisissa 30-vauhdeissa. Great One menisi kyllä, mutta polvet ei vielä kestä. Vähän joudutaan himmailemaan. Se on varmasti ikäluokkahevosia, kun päästään tästä vaiheesta eteenpäin."Prince Web on samasta emästä kuin Elian Web ja Neymar Web."Se ei vielä avausstartissa ymmärtänyt kilpailemisen päälle, mutta se on hyvällä mallilla ja starttaa loppukuusta uudestaan. Sillä on tarkoitus ajaa ikäluokkakisoja heti tässä kesän aikana.”Myös Game Seven tuntuu hyvältä, mutta on vähän myöhäisempi.”Se tulee starttiin aikaisintaan loppuvuodesta. Tähtäin on enemmän nelivuotiskauteen. Se on iso, mutta ei raskas. Se on hienon näköinen, mutta edelleen aika takakorkea ja kasvaa vieläkin. Se on säkäkorkeudeltaan jotain 168 senttiä.”.Jos Rauos edustaa nousevaa treenarisukupolvea, on Tuomas Korvenojalla runsaasti kokemusta ikäluokkamenestyjistä. Nyt hänellä on kolme 3-vuotiasta.”Country Vice on keskikokoinen hevonen, joka ei ole ihan aikaisimpia varsoja. Se on hyväravinen. Ruunauksen myötä se on alkanut keskittymään paremmin. Se on saanut myös kokoa. Suunnitelmissa olisi suorittaa huhti-toukokuussa koelähtö”, Korvenoja sanoo.”Mister Rock on vahva junttura. Se on aika iso hevonen, jolla on paljon massaa. Pikkuisen on otettu rauhassa, että se saa tarpeeksi voimaa ruhonsa kantamiseen. Se on varmaan pikkuisen myöhäisempi kuin Country Vice. Kuvittelisin, että se on 4-vuotiaasta eteenpäin valmis. Ajetaan kuitenkin kesällä varmaan koelähtö.””Sahara Comeundone on mielenkiintoinen ja tavallaan temperamenttinen tamma. Se on hyväravinen ja hyvännäköinen. Se menee suurin piirtein samaa tahtia Country Vicen kanssa. Jos kaikki menee seuraavien viikkojen aikana hyvin, toukokuussa olisi tarkoitus suorittaa koelähtö.”.BWT Divine voitti Kaisa Toivosen valmentamana vuoden 2019 Villinmiehen Tammakilvan, oli toinen seuraavan vuoden Tammaderbyssä ja pääsi vuoden 2020 Derby-finaaliin. Nyt Toivonen valmentaa tamman esikoisvarsaa Lapland Hermestä.”Siinä on tosi paljon samaa kuin emässään”, Toivonen kertoo. ”Tämäkään ei ole hirveän varhain valmis, kuten ei ollut emänsäkään. Syksyn koelähdössä Lapland Hermes oli ihan ok. Vauhtia ei ole vielä paljon, mutta se jaksaa mennä tosi hyvin. Uskon, että siitä tulee hyvä hevonen, mutta se ei ole vielä keväällä valmis kovimpiin koitoksiin. Siinä on tosi paljon hyvää.””Lapland Hermeksellä on vähän vekkuli luonne, että se keksii milloin mitäkin. Sillä on hyvä tyyli ja poikkeuksellisen hyvä jakso. Ulkoisesti ruuna on ehkä vähän hassun näköinen: se ei ole korkea, mutta sillä on paljon massaa. Se on vähän vanhanajan hevosen näköinen, mutta tosi vahva ja kasvaa vielä, joten korkeuttakin tulee lisää. Vauhtia tulee aina lisää.”Kehut saa myös Derby-voittaja Crepe Matchin velipoika Stonecapes Zeus.”Stonecapes Zeuksella on hieno suku ja hienot raamit sekä hyvä tyyli mennä. Siinä on moni asia kohdallaan ja paljon hyvää. Ruuna juoksi 2-vuotiaana yhden lähdön. Harmittaa, kun se oli siinä kipeä, ja sitä jouduttiin parantelemaan jonkun aikaa. Molemmilla on ollut hyvä talvi, ja olemme saaneet ajaa niin paljon kuin olemme halunneet. Ollaan ajettu hiljaa, mutta paljon. Käydään muutaman kerran Vermossa hiitillä. Katsotaan sitten, miten lähellä ne ovat starttaamista. Zeus on aikaisempi kuin Hermes.”.Tuntuu siltä, että olisi ainesta ikäluokkakisoihin.Nina Pettersson-Perklén Moonpiesta.Nina Pettersson-Perklénin viisikosta Moonpie on ehtinyt kilpailla jo viidesti. Kolmesti se on ollut totossa.”Moonpie on tosi hienon oloinen. Sillä on tosi hyvä fysiikka. Ori palautuu äärimmäisen hyvin ja ottaa treenin hyvin vastaan. Se on meidän 3-vuotiaista ehkä kaikkein parhaimman oloinen. Moonpie on tosi hyvällä mallilla ja tuntuu koko ajan menevän eteenpäin. Se tuntuu siltä, että olisi ainesta ikäluokkakisoihin”, Pettersson-Perklén toteaa.Shakara on kilpaillut kahdesti, mutta jäänyt totosijojen ulkopuolelle.”Shakara on ihan hyväntuntuinen ja lahjakas tamma, mutta vielä lapsellinen. Hiiteillä se on mennyt tosi hyvin ja keskittynyt, mutta sitten starteissa menee ihan mönkään. Se ei vielä täysin ymmärrä, mitä tehdään. Ei tarvitse paljon häiriötä, että se heittää laukalle. Tykkään sen ravityylistä, se on helppoa silloin kun se ravaa."Farmer's Rebelle avasi uransa viime syksynä tuloksella 18,7ly."Se on tosi lahjakkaan oloinen. Sillä on kuitenkin ollut vähän ongelmia, eikä ravi ole aina ollut niin hyvää. Nyt löytyi syykin: sillä on lievä haurastuma polvessa. Nyt hevoselle annetaan vähän lomaa. Se on kuitenkin hieno varsa."Farmer's By Magicilla ja Scale Modelilla on edessään koelähdöt."Farmer's By Magic tuntuu ihan ravurilta. Se ei ole mikään aikainen ja keskittyy vähän huonosti radalla. Varmaan kesän aikana tullaan koelähtöön. Vauhtia löytyy kyllä.""Scale Model on kasvanut tosi myöhään ja on ollut pitkään takakorkea. Se on aika pieni hevonen. Nyt kevättalvella sen kehitys on harpannut eteenpäin reippaasti. Aiemmin se ei myöskään ottanut hommaa tosissaan. Ori oli myös psyykkiseltä kehitykseltään myöhäinen.".