Mistä hevosesta tulee tänä vuonna ikäluokan tähti? Viime kaudella Kriteriumin parhaana juhlittiin Piia Riihuhdan hoitamaa Anciota. Kuva: Anu Leppänen
Uusien tähtien matka alkaa – 3-vuotiaiden esittelyt alkavat

Tutustuminen uuden kauden kolmevuotiaisiin lämminverisiin alkaa tällä viikolla.
Julkaistu
varsat
3-vuotiaat

