Uusien tähtien matka alkaa – 3-vuotiaiden esittelyt alkavat

Vuonna 2023 syntyneiden lämminveristen ikäluokka esittäytyy alueittain karkeasti määritellen etelästä pohjoiseen. Mukana ovat A- ja B-valmennuksessa olevat ravurinalut ja lisäksi yksityisvalmentajalisenssillä F operoivien treenareiden kolmevuotiaat.Kolme vuotta sitten lämminverisiä syntyi Suomeen kaikkiaan 830. Määrä on pienempi kuin vuotta aiemmin, ja laskeva trendi on valitettavasti jatkunut.Määrällisesti ikäluokan edustajia on kotimaassa A- ja B-valmennuksessa 316. Alueellisesti eniten kolmevuotiaita valmentautuu Uudellamaalla, 64. Se on kuusi enemmän kuin vuosi sitten. Toiseksi suurin määrä tarkastelussa olevista kolmevuotiaista on Päijät-Hämeen valmentajien listoilla, 58. Siellä laskua edellisvuoteen on 4 varsaa. Kolmanneksi suurimpana kolmevuotiaiden valmennusseutuna jatkaa tänäkin vuonna Pirkanmaa, jossa varsamäärä on nyt 5 varsaa viime vuotta suurempi lukemin 47.Suvullisesti A- ja B- valmennuksessa olevia tarkasteltaessa voi todeta, että suosituin isäori on Express Duo. Sen 97 varsan suuruisesta ikäluokasta 38 treenaa A- tai B-valmentajilla, kun Maharajahilla niitä on 25, Calgary Gamesilla 19, Readly Expressillä 16, Djali Bokolla 12, Jontte Boylla sekä Nunciolla 9..3-vuotiaat esittäytyvät11.3. Päijät-Häme18.3. Uusimaa25.3. Pirkanmaa1.4. Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi9.4. Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo15.4. Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Kainuu22.4. Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi.Nuncion poika Ancio voitti viime syyskuussa Kriteriumin 80 000 euroa 14,0-tuloksella ennen Piccolo Cocktailia ja Magnitudea. Kisa ajettiin 13.9. Tänä vuonna Kriterium juostaan 26. syyskuuta.Ikäluokkaklassikko tulee määrittämään jälleen paljon marssijärjestyksestä. Parhaana 3-vuotiaana lämminverisenä oriina/ruunana Ravigaalassa palkitun Ancion valmentaja Markku Nieminen oli viime sesongin valmentajien ykkönen 3-vuotiaiden juokseman voittosumman perusteella. Niemisen tallista kilpaili 11 kolmevuotiasta, jotka ottivat yhteensä 24 voittoa ja tienasivat 257 640 euroa.Kakkosena kuluneella kaudella oli toinen konkarivalmentaja Pekka Korpi, hänkin yli 200 000 euron ikäluokan valmennettavien juoksemin tienestein Fuego Combon johdolla. Kauas ei omena puusta pudonnut, sillä Hannu-Pekka Korven treenilistoilta kolmevuotiaat juoksivat noin 190 000 euroa. Timo Korvenheimo oli neljäs kuusinumeroisiin lukuihin yltänyt valmentaja mainitun Piccolo Cocktailin ahkeran kauden siivittämänä.Oheisesta taulukosta ilmenee Suomessa valmennettujen nuorten hevosten valmentajien 40 parhaan polarisoitunut listaus viime vuoden osalta.Aika näyttää, keitä juhlitaan menestyjinä tämän vuoden osalta.