Oktaavia toisessa lempipuuhassaan piehtaroimassa tutussa ja turvallisessa ympäristössä kotonaan Vaulammin kylässä Jokioisissa.
Oktaavia toisessa lempipuuhassaan piehtaroimassa tutussa ja turvallisessa ympäristössä kotonaan Vaulammin kylässä Jokioisissa.Kuva: Maisa Hyttinen
Vielä on virtaa

Oktaavia viihtyy omenapuiden alla – entinen huippuravuri on virkeä eläkeläinen

Keväällä edesmenneen Lauri Malisen muistoa kunnioittaen tytär Kaarina Malinen-Saari pitää hyvää huolta rutiineihin tottuneesta huipputamma Oktaaviasta.
Julkaistu
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Lauri Malinen
Oktaavia
Kaarina Malinen-Saari