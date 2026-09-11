Tummanruunikko väri pistää silmään alkavan syksyn seasta.
Tummanruunikko väri pistää silmään alkavan syksyn seasta.Kuva: Heidi Jääskeläinen
Vielä on virtaa

Tutuari seuraa pihapiirin tapahtumia uteliaana eläkeläisenä – "Elää aika hyvää elämää"

28-vuotias Tutuari on vieläkin kuin nuoret pojat.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Heikki Torvinen
Vielä on virtaa
Mika Karhinen
Tutuari
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi