Vielä on virtaa: Asante, elämän mittainen kiitos

Pystypäinen ja virkeä tummanpunaruunikko tervehtii vierailijoita Mari Kolkkisen tiluksilla Lempäälän lempeässä syleilyssä. Myös kaikki seitsemän tallitoveria ovat uteliaita yksilöitä, mutta yksi on silti ylitse muiden. Urallaan yli 150 000 euroa tienannut Asante viettää tyytyväisenä ansaittuja eläkepäiviä ja loistaa kilpaa kevätauringon kanssa.”Se on saanut viettää kilpauran jälkeen oikein rauhallista ja mukavaa elämää”, Kolkkinen vahvistaa.”Sillä on tarhassa kaveri, jonka kanssa päivät kuluvat mukavasti. Hevosella ei ole ajettu tai ratsastettu, vaan se hoitaa itse omat aktiviteettinsa. Asantella on leikkisä luonne ja se toteuttaa omia kujeitaan tammakaverin kanssa.”Kuulija jää tässä kohtaa erittäin tiedonjanoiseksi kujeiden yksityiskohdista.”Ruuna repii esimerkiksi toista riimusta ja riisuu sen joskus kokonaan pois. Jostain syystä tammat ovat sopineet sille erityisen hyvin tarhatovereiksi, toisista ruunista se ei niinkään välitä. Asante on tietyllä tavalla kovaluontoinen, ja ehkä topakka tamma tasoittaa tilannetta juuri sopivasti, joten sopu säilyy erityisen hyvin.”Rutiinit ovat tärkeä osa hevosten arkea, eikä Asante tee tässä asiassa poikkeusta. Päivät ruuna viettää tyytyväisenä tarhassa, mutta antaa illan tullen selkeän merkin, milloin olisi sopiva hetki päästä tallin seinien suojiin.”Se tulee portille ja alkaa kaivamaan etusellaan maata. Se on merkki siitä, että päivän ulkoilut on ulkoiltu”, Kolkkinen naurahtaa..Asante19-vuotias ruuna, syntynyt 1.5.2007Classic Response – Astarte D, Diamond WayUran statistiikka 264: 37–24–34, voittosumma 152 205 euroaSuurin yksittäinen ykkössija Teivon hopeadivisioonafinaalin voitto 8.2.2014Omistaja Ravitalli Mari KolkkinenKasvattajat Riikka Avotie ja Annamari Sipilä.Kolkkisen ja Asanten yhteinen taival on ylittänyt täysi-ikäisyyden rajapyykin, sillä varsa muutti hänen hoteisiinsa jo muutaman kuukauden ikäisenä syyskuussa vuonna 2007.”Olin töissä Annamari Sipilällä ja totesin, että voisin ostaa tämän varsan. Asante oli kiva ja näppärä oripoika, sopivan virkeä jo varsana. Se huomasi aina kaiken ja oli oikein pirteä tapaus. Opetin sen itse ja kaksivuotiaana startattiinkin kertaalleen, mutta ura käynnistyi toden teolla sitten 3-vuotiskaudella. Silloin kolmevuotistalvena sillä oli vähän kasvukipuja, jolloin ravikin oli hetken aikaa hieman huonoa, mutta muuten ei ole ollut sen suurempia ongelmia.”Moni muistaa Asanten erityisen kestävänä ja pitkäaikaisena kilpahevosena, mutta kenties suurimman muistijäljen se jätti erään epäonnisen sattumuksen myötä. Vielä tänäkin päivänä karkuun päässeen hevosen osalta pohditaan, tekeekö kyseinen kilpuri tulevissa starteissa ”asantet”.”Ruuna oli menossa starttiin Teivossa tammikuussa 2012. Olimme juuri vaihtamassa kuskia, Teivaisen Antti otti ohjat ja hyppäsi hevosen kärryille”, Kolkkinen alustaa.”Siinä oli sellainen poikittain aurattu lumivalli, eikä Asante huomannut sitä vaan kompastui ja meni polvilleen. Antti putosi siihen hevosen takajalkojen ja kärryjen väliin sillä seurauksella, että hevonen pääsi irti ja juoksi radalle. Se kiersi kaksi kierrosta ja puski sitten tallialueen liukuportista läpi. Lopulta se hyytyi yhteen mäkeen tallinmäellä ja antoi kiinni. Jalkoihin ei tullut mitään, mutta päähän tuli viiden sentin haava, joka ommeltiin kiinni.”.Ihmettelin monesti, että ei voi olla totta, taasko se otti voiton.Mari Kolkkinen Asantesta.Samalla hetkellä tapahtui jotain selittämätöntä, ja voittoputki oli valmis alkamaan. Kausi 2012 oli kokonaisuudessaan sen verran menestyksekäs, että ruuna palkittiin kyseisen vuoden voitokkaimpana ravurina. Ykkössijoja kertyi kaikkineen 17 kappaletta.”Ennen tuota tapahtumaa ruuna oli antanut pieniä viitteitä paremmasta, mutta kyseisen hässäkän jälkeen se nousi täysin uudelle tasolle. Kotona ei muutettu mitään, joten kyllä se karkumatka vaikutti hevoseen mystisellä tavalla.”Kolkkinen muistelee huippuvuosia erityisen suurella lämmöllä. Vaikka menestystä tuli startista toiseen, niin jokainen onnistuminen tuntui lämpimänä läikähdyksenä lempääläisen sydämessä. Kiitollisuudesta riittää jaettavaa myös kuskipuolelle asti.”Olihan se hienoa aikaa. Ihmettelin monesti, että ei voi olla totta, taasko se otti voiton. Myös kuskeille täytyy antaa iso arvostus, erityisesti Antille (Teivainen), joka ajoi hevosella suurimman osan parhaiden kilpakausien starteista.”.Kaikkineen Asante kilpaili 264 kertaa, mikä on tilastollisestikin varsin merkittävä määrä. Kyseisellä lukemalla se jakaa 2000-luvulla syntyneiden lämminveristen starttimääräennätyksen yhdessä Hazelhen Hermeksen kanssa. Mari Kolkkisen mukaan näin mittava ura oli monen pienen asian summa.”Jukka Houttu oli Asanten eläinlääkärinä koko sen uran ajan. Pyrin aina miettimään kilpailemisen ja treenaamiseen sopivaa suhdetta, jotta kulutusta tulisi mahdollisimman järkevästi. Lisäksi kavioiden oikeanlaiset kulmat ja säännöllinen kengitys vaikuttavat hevosen jalka-asentoihin. Tossavaisen Jorma piti sen puolen kunnossa. Asante on myös seisonut koko elämänsä kumimaton päällä, sillä se asuu siirtotallissa, jonne halusin maton karsinan pohjalle. Ehkä näiden kaikkien asioiden yhteisvaikutuksesta päästiin ajamaan monta vuotta suhteellisen säännöllisesti kilpaa.”Varustepuolella välteltiin suurempia kikkailuja, vaikka ympäristön painostuksesta erilaisia oljenkorsia otettiin erityisesti kengityksen osalta käyttöön.”Se ei voittanut yhtään kertaa, kun juoksi ilman kenkiä. Nykyäänhän kengättömyyden merkityksestä puhutaan paljon, mutta meidän tapauksessamme se ei tuonut parasta lopputulosta. Sillä oli alumiinikengät edessä ja takana kultakengät, joten homma toimi ihan perusasetuksilla. Mitä kilpailuttamiseen tulee, niin olen huomannut, että nykyajan hevosilla ajetaan selvästi vähemmän kilpaa kuin menneinä vuosina. Johtuuko se sitten polttoaineiden kallistumisesta vai mistä, mutta nykyisin starttimäärät jäävät suhteellisen alhaisiksi.”.Hevosten nimien etymologia on usein varsin kiehtovaa, sillä taustalta saattaa löytyä toinen toistaan mielenkiintoisempia tarinoita. Taustatutkimuksen mukaan asante on swahilin kieltä ja tarkoittaa suomeksi sanaa kiitos. Tässä tapauksessa nimi pukee kantajaansa erityisen mallikkaasti.”Onpa kiintoisaa, en olekaan selvittänyt nimen taustaa sen tarkemmin”, Kolkkinen toteaa.”Mutta kyllähän ruuna on kaikki kiitoksensa ansainnut, sillä kyseessä on totta kai elämäni merkittävin hevonen. Se on ollut taloudellisestikin tärkeä ja mahdollistanut myös uusien hevosten tulemisen minulle treeniin. Mutta kasvattaja osaisi varmasti parhaiten vastata tuohon nimen alkuperään.”Osakasvattaja Annamari Sipilä vahvistaa tiedonhaun todenperäisyyden.”Siihen nimi taisi tosiaan pohjautua”, Sipilä muistelee.”Se on jokakeväinen homma keksiä yksilöllisiä nimiä varsoille. Asante oli vilkas oripoika, ja jo emänsä oli oikein hyväfysiikkainen. Totta kai oli oikein hieno asia, että Mari onnistui hevosen kanssa. Hän huolehtii kyllä todella suurella tarkkuudella omistaan, joten tiesin, että varsa pääsi hyvään paikkaan.”Jo alusta asti oli selvää, että Asante saisi viettää koko elämänsä Kolkkisen tontilla, eikä tämä asia ole muuttunut vuosien saatossa. Vetreä veteraani saa jatkaa ympäristön tarkkailua niin kauan kuin terveitä päiviä riittää.”Mielessäni ei ole edes käynyt muita vaihtoehtoja. Ilman muuta se saa olla tässä niin kauan kuin se on hevoselle mielekästä. Ainakin tällä hetkellä tuntuu, että terveyden puolesta asiat ovat hyvällä mallilla, eikä hampaissakaan ole suuremmin sanomista. Toivotaan, että hyviä vuosia on vielä kovasti jäljellä.”.Harvinaisen mittava kilpauraAsante ehti kilpailemaan peräti 11 eri kaudella ja sijoittui kolmen parhaan joukkoon yli kolmanneksessa uransa starteista.Asanten 264 starttia käsittänyt kilpaura alkoi 2-vuotiaana vuonna 2009. Kyseinen kilpailu päättyi nelossijaan, mutta kasvukipujen myötä kolmevuotiskausi alkoi täydellä teholla vasta kesän kuukausina.Uran alkutaipaleella menestys ei ollut vielä päätä huimaavaa, mutta kuuluisan karkumatkan jälkeen kaikki muuttui. Kaudella 2012 voittoja kertyi jo aiemmin mainitut 17, mutta rahallisesti seuraava kausi oli vieläkin menestyksekkäämpi. 12 täysosuman lisäksi hevonen ravasi radoilta lähes 45 000 euron tienestit. Ennätyksensä 11,6aly ruuna juoksi seuraavana suvena Porissa.”Asanten uran merkittävin ykkössija oli kotiradalla Teivossa voitettu hopeadivisioonafinaali vuonna 2014. Se tuntui erityisen hyvältä”, Kolkkinen kertoo.”Hevonen juoksi muistaakseni neljännessä ulkona ja siltä avattiin tuolloin korvat ensimmäistä kertaa. Olihan se superhienoa, kun ruuna kiri ulkoa voittoon ja meni pitkillä hokeilla täyden matkan 13,6-kyydillä läpi. Kaikki voitot ovat jääneet toki pysyvästi mieleen, mutta tuossa oli jotain erikoista.”.Viimeiset neljä kilpailuvuotta eivät tuottaneet enää yhtään täysosumaa. Kolkkisen mukaan tähän ei ollut yhtä yksittäistä selittävää tekijää, mutta hurja nousu avoimiin sarjoihin oli jo itsessään aikamoinen loikkaus.”En osaa sanoa tarkempaa syytä siihen, miksi voittoja ei enää siinä vaiheessa irronnut. Toki loikkaus hopeadivisioonasta avoimiin koitoksiin oli aika iso, ja siellä oli vastassa tosi kovat hevoset. Ja olihan uraa takana ja usean kauden verran, mutta menihän se esimerkiksi 11-vuotiaana vielä 11,8-tuloksen. ”Asanten koko uran voittosaldo näyttää lukemaa 37, ja kolmen parhaan joukkoon se sijoittui 95 kertaa. Seuraajilla onkin täten suuret saappaat täytettäviksi.”Kyllä siinä tekemistä riittää noihin lukemiin. Tällä hetkellä minulla on tallissa kahdeksan hevosta, joista pari on potilashevosia. Keväällä tulee sitten lisää varsoja. Minulla ei ole yhtään vierasta valmennuksessa, mutta katsotaan, miten tämä kevät lähtee tästä etenemään”, Kolkkinen päättää.