Vielä on virtaa: Hexan Voksu, 18, nauttii läheisten läsnäolosta – "Se on elämänsä kunnossa"

Hevosurheilussa tammikuun Kuukauden hevosena esiteltiin Kimmo Niemelän valmentama Tuuskanen (HU 5.2.). Samalla juttukeikalla toimittajan silmään pisti tarhassa kovaa vauhtia pitänyt tummanrautias suomenhevosruuna. Kyseessä oli Niemelän nimeä valmentajana takavuosina otsikoissa pitänyt Hexan Voksu. Nyt 18-vuotiaassa ruunassa riittää vauhtia tuntuvasti edelleen.”Se on elämänsä kunnossa”, Niemelä ilmoittaa lokakuussa 2025.”Hevonen on vähän tapojensa orja. Se aina iltaisin vartoo tarhasta sisällepääsyä, kun tietää ruoka-ajan olevan lähellä. Samalla täytyy aina vahtia kaikkien olevan omilla paikoillaan”, Niemelä jatkaa..Hirnuminen alkaa heti, kun se näkee Karitan auton.Kimmo Niemelä Hexan Voksusta.Vaikka Hexan Voksu ei ole kilpaillut enää yli neljään vuoteen, se saa edelleen säännöllistä liikuntaa. Liikuttelua se saa ratsastamisen muodossa omistajaltaan, Niemelän tyttäreltä Karitalta. Hän asuu nykyisin Helsingissä, mutta kun hän saapuu tallille, Hexan Voksu tunnistaa omistajansa jo kaukaa.”Hirnuminen alkaa heti, kun se näkee Karitan auton. Hevonen on ihan, että jee, kohta taas päästään lähtemään tai ainakin hän saa porkkanoita. Hexan Voksu on ollut aina kovinkin läheisriippuvainen”, Niemelä hymähtää.Kimmo Niemelä listaa Hexan Voksun vakiintuneita tapoja.”Sillä on ihan omat traditionsa, kun hevosen hakee esimerkiksi tarhasta. Täytyy aina tehdä portilla sellainen pukkihyppy. Jos sitä ei tule, alkaa heti epäilys, että onko tämä kipeä. Kesällä se oli muiden hevosten tavoin ulkona yötä päivää, mutta nyt yöt menevät jo karsinassa.”Aamuisin Hexan Voksu suunnistaa muiden hevosten tavoin tarhaan kello seitsemän. Takaisin sisälle se palaa neljän aikoihin.”Normaali duunarinpäivä. Kuudelta se syö ensimmäisen kerran, sitten kymmeneltä, neljältä ja vielä seitsemän aikaan. Samalla tavalla se syö edelleen kuin kilpahevosemmekin”, Niemelä mainitsee..Hexan Voksu18-vuotias eläkeläisruunaSuku: Vokmar – Hexa, TaikuriOmistaja: Karita Niemelä, MyllykoskiKasvattaja: Antero Noukkala, UmmeljokiStartit 93: 15-11-8, ennätykset 24,3ake ja 25,0ke, voittosumma 65 290 eLuonteeltaan läheisriippuvainenYksi Kimmo Niemelän rakkaimmista hevosista.Hexan Voksun ja Niemelöiden yhteinen taival starttasi oikeastaan jo ennen varsan syntymää. Hexan Voksu on Antero Noukkalan kasvatti, mutta hevosen isäori Vokmar muistetaan Niemelän 2000-luvun alkupuolen menestyshevosena.”Vokmarilla käytiin Noukkalan luona astuttamassa tamma. Meiltä ei ole hänelle pitkä matka. Sitten tehtiinkin jo kaupat varsasta ja meille Hexan Voksu kotiutui heti vieroituksen jälkeen”, Niemelä muistelee.Taitavana suomenhevosmiehenä tunnettu Niemelä muistaa Hexan Voksun osoittautuneensa heti alusta alkaen ravuriksi. Työntekoon ruuna on aina ollut innokas.”Erittäin fiksu hevonen, joka on aina tykännyt lähteä treenaamaan. Veit sen lenkin jälkeen tarhaan ja menit 10 minuutin päästä portille, niin hevonen oli, että koska lähdetään uudestaan. Tuuskanen on ihan samanlainen. Oikeita työmiehiä ja se näkyy voittosummassa”, Niemelä kehuu.Rotutietoja tarkastellessa huomaa, että Hexan Voksu on kantakirjattu lokakuussa 2012, mutta ruunattiin noin vuosi sen jälkeen.”Se oli vähän ylivilkas ja samalla tuli pikkuisen ravin kanssa haasteita. Ruunaamisesta oli sille varmasti apua kilpailemisessa. Ruunanakin se on edelleen vilkas ja oikeasti todella läheisriippuvainen. Etenkin Karitan perään se on tosi paljon. Se kuuluu vokmarilaisten perusluonteeseen, etteivät ne viihdy yksin. Tuuskasellakin pitää starteissa olla aina matkakaveri”, Niemelä kertoo.Hän sanoo Vokmarin olevan elämänsä hevonen, eikä ihme, sillä Niemelän oma kasvatti kilpaili urallaan parhaimmillaan jopa kuninkuuskilpailussa.”Hexan Voksu tulee hyvänä kakkosena ja Tuuskanen sitten kolmantena”, hän listaa.Voittosummaa Vokmar juoksi reilut 83 000 euroa, mutta jälkeläisiä sille jäi vain 20. Hexan Voksu on tuloksellisesti niistä toiseksi paras Tuuskasen jälkeen.”Isäänsä Hexan Voksu muistuttaa paljon ilmeensä ja käytöksensä puolesta. Hirmuisen kiltti se on. Vokmarin aikaan oli selvää, että haluan myös varsoja siitä. Työkiireiden vuoksi astutushomma jäi sillä aika vähäiseksi. Kaksi minulla nyt on näitä ollut ja lähes 200 000 euroa niillä on rahaa ajettu.”Tuuskasen ura jatkuu edelleen, mutta nyt Hexan Voksu saa viettää eläkepäiviä Niemelän pihassa niin pitkään kuin terveyttä riittää. Kilpauran loppupuolella oli selvää, että hevonen saa jäädä pihaan myös eläkepäivilleen, koska se on antanut Niemelän perheelle mittaamattoman paljon. Aikanaan Hexan Voksu tullaan tuhkaamaan sen omistajan Karitan toiveiden mukaisesti.”Vanhenemista ei näy vielä yhtään. Kiloja vain tahtoo olla vähän liikaa, mutta onneksi hevonen liikkuu tarhassa aktiivisesti. Piristää itseäkin, kun näkee hevosen vielä näinkin hyvässä kunnossa”, Niemelä päättää..Porin Kuninkuusraveista lämpimät muistotHexan Voksu selvisi uransa aikana yli myös vaikeammista ajoista.Kilpauralta paras muisto on voitto Porin Kuninkuusraveista. Muitakin hyviä hetkiä oli”, Kimmo Niemelä toteaa Hexan Voksun urasta.Vuonna 2014 Porista tullut voitto tuli Niemelän itsensä ajamana tuloksella 25,6a/2100 metriä. Hevonen oli tuolloin luotettu lähtönsä kakkossuosikiksi.”Odotin itsekin pärjäämistä hevosen oltua niin hyvässä kunnossa. Sen vuoksi ajoinkin aika aktiivisesti”, Niemelä kertoo.Hexan Voksun kilpailuhistoriaa tutkiessa silmiin pistää, kuinka hevosella oli uransa aikana kaksi lähes täyttä välivuotta. Silti se palasi vielä radoilla menestyksen makuun. Välivuosiin syynä eivät olleet loukkaantumiset.”Sillä ei koskaan ollut mitään loukkaantumista, mutta ravi oli ajoittain kateissa. Myös hengityksen kanssa oli ongelmia. Sitä tutkittiin ja todettiin, että kilpaura on ohi, kun hevonen ei enää pysty palaamaan tasollensa. Yhtäkkiä ongelmat vain hävisivät ja hevonen juoksi vielä yli 20 000 euroa rahaa. Soitin eläinlääketieteelliseen Niinistön Katille ja hän sanoi, että onpa kiva olla joskus väärässä”, Niemelä muistelee..Se on jotenkin poikkeuksellisen tarkka rutiineistaan.Kimmo Niemelä Hexan Voksusta.Kilpauran aikana Hexan Voksua ajoivat Niemelän lisäksi muutamat lainaohjastajat. Kaudella 2013 hevonen valmentautui muutaman kuukauden Arto Laaksosen tallissa Orimattilassa.”Välillä halusin, että joku muukin kokeilee ajaa sillä. Artolla se oli hetken aikaa treenissäkin, mutta ei hevonen oikein vieraissa paikoissa viihdy. Se on jotenkin poikkeuksellisen tarkka rutiineistaan”, Niemelä sanoo.Hexan Voksun kilpaura päättyi taustavoimien yhteisellä päätöksellä, kun hevonen näytti, ettei pysty enää suorittamaan parhaalla tasollaan. Uran päättymisen jälkeen Niemelä on itse ohjastanut vain yhdeksän starttia viimeisen neljän vuoden aikana.”Torvisen Hannulle sanoin, että ajan seuraavan kerran kun paino on alta 100 kiloa, mutta 105 kiloa alemmaksi en ole päässyt”, Niemelä nauraa.