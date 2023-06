Kierrätysmateriaalein huippusuoritukseen: Ratsastuskäsineet voivat olla myös osa kestävää kehitystä!

Kestävä kehitys on nykyään tärkeää meille jokaiselle, myös ratsastuksen parissa toimiville. Olemme tuoneet markkinoille nyt ensimmäistä kertaa kierrätysmateriaaleista kehitetyt ratsastuskäsineet; olemme edenneet sanoista tekoihin! UVEX VIDA PLANET -tuotteissa on käytetty jopa 55 prosenttisesti useita kierrätysmateriaaleja mm. kierrätys-pulloista ja tuotteiden toiminnallisuuteen ja muotoiluun on todella panostettu!

Perheyrityksemme arvot saavat nyt uuden ulottuvuuden; haluamme suojelle ihmisten lisäksi koko planeettaamme.

Suojele planeettamme - valitse uusi UVEX VIDA PLANET -ratsastuskäsine, jonka kämmenpuoli on valmistettu kierrätetystä nailonista, käsineet ovat miellyttävän tuntuiset ja muokkautuvat erinomaisesti ratsastajan käden muotoihin.

Lisäksi käsineellä on vahva UV-suojaus (UPF 50+). Tämä todella kevyen tuntuinen uutuuskäsine kesäkäyttöön kestää kovaakin kulutusta ja on toimiva myös märkänä. Tuotteita on saatavilla kahtena eri värivaihtoehtona (musta-ruskea sekä musta-oliivi) kokoluokissa 6-11.

Lue lisää tuotteistamme ja tee tilauksesi verkkokaupassamme tai ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjäämme.

https://www.uvex-sports.com/en/vida-planet