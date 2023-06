Uusien hevosautojen saatavuus helpottui viimein

Amelinen saa tällä hetkellä vaikka heti suoraan varastosta, mutta räätälöidyn­kin tilauksen toimitusajat ovat tippuneet yli vuodesta noin 2-6 kuukauteen.

”Meidän kaksi uutta hevosautomerkkiä palvelevat hie­man erilaisia asiakasryhmiä. Kun yhtälöön huomioi myös vaihtuvan varaston käytetyt hevosautot, meiltä löytyy sopiva auto ihan jokaiselle”, lupaa markkinoinnista vastaava Heli Rontu.

”Ja jos ei löydy, me otetaan yhteyttä kun sopiva vaihtoehto tulee varastoon. Ystävä­kirja on ahkerassa käytössä”, lisää Juha Rontu.

Ameline-hevosautoja on neljä eri mallia. Asiakas saa itse valita haluaako autonsa pakettiautona vai kevyt kuorma-autona. Xtreme Car­goltakin on kolme eri mallia valikoi­massa.

”Itselläni on ollut käytössä sekä Ameline että Xtreme Cargo, eikä näiden väliltä pysty sanomaan kumpi olisi parempi. Käytännön kokemuksen perusteella pystytään kuitenkin helposti määrittämään, kumpi on asiakkaan tarpeisiin sopivampi vaihtoehto”, kertoo Tero Silvas, joka on ollut Ajopelien myyn­titiimissä jo vuodesta 2019.

Ajopelit on ollut jo vuosien ajan aktiivisesti mukana Teivon isoissa raveissa. Tuore yhteistyö Ypäjän Hevosopiston kanssa tuo autot näkyvämmin nyt myös ratsastuski­soihin. Ajopeleillä onkin edessään jälleen kiireinen kesä kiertää Suomen isoimpia tapahtumia.

”Parhaimmillaan ollaan useam­massa paikassa yhtä aikaa, mutta onneksi autoja riittää”, nauraa Heli.

Pienelläkin porukalla homma pyörii hienosti; perheyrityksessä työskentelee kauppias Juha Rontu, puoliso Sari Rontu, tytär Heli Rontu ja ”adoptiolapsi” Tero Silvas. Ajope­lien kesäkiertueen voi tarkistaa yrityksen somekanavista.

Ajopelit hoitaa asiakkaan puolesta rekisteröinnin ja muut paperinpyö­rittelyt, tarvittaessa kotiinkuljetus­kin onnistuu. Rahoitus järjestyy jopa ilman käsirahaa ja vaihtokaupat onnistuvat. Hinnat on aina ilmoitettu veroineen.

Ajantasainen varasto löytyy kotisivuilta www.ajopelit.fi