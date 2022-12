All or Nothing pyrähti kärkeen - lähtökiihdytys puhutti välittömästi

Pelkästään kuvan perusteella analysoituna All or Nothing oli aja-komennolla noin hevosenmitan yli lähtölinjan, eli äkkiseltään analysoituna lähtö olisi ollut syytä palauttaa. Harri Koivunen ajoi heti kättelyssä laukannut Ken’s Callahania, ja hänellä oli tuoreeltaan kisan jälkeen vahva ja tunnepitoinen mielipide juoksuradan hevosten varaslähdöstä.

"Mä en kyllä ymmärrä oikeastaan. Eikö olisi parempi lopettaa näiden volttilähtöjen ajaminen kokonaan, kun tuommoisetkin lähdöt sallitaan. Juoksuradan hevoset varastivat minimissään 10 metriä", Harri Koivunen sadatteli tallialueella Lauri Hyvösen haastattelussa.

Tuomaristo päästi lähdön matkaan, ja All or Nothing täräytti suoraan keulapaikalle. Siitä se hallitsi vaivattomasti tapahtumia maaliin saakka. Rinnalle edennyt EL Kazaam ei pystynyt parhaimpaansa, ja Hannu Torvisen mukaan sillä oli myös pito-ongelmia.

All or Nothingin kohdalla kaikki meni kuin elokuvissa, eikä Juho Ihamuotila luonnollisesti löytänyt oman valmennettavansa suorituksesta heikkoa kohtaa.

"Hyvillä mielin katselin lähtöä", Ihamuotila kommentoi voittajahaastattelussa. "Hevonen on kaiken aikaa ottanut pikkunapsuja eteenpäin. Olin todella tyytyväinen sen olemukseen tänään. Sovittiin ennakkoon Santun (Raitala) kanssa, että tänään ei passailla lähdössä, vaan yritetään, josko hevonen pääsisi keulapaikalle."

Hetken näytti 800 metriä ennen maalia, että EL Kazaam voisi rinnalta heittää totisen haasteen. Sen ravi sakkasi kuitenkin päätöspuolikkaan alkaessa.

"En itse ollut vauhdin kiihtymisestä huolissaan. Hevosella on ihan hyvä tekniikka juosta. All or Nothing ei ole meillä kovin kauaa ollut, ja Reijo Liljendahl on tehnyt orin kanssa hyvää työtä. Me olemme päässeet nauttimaan hänen työnsä hedelmistä. All or Nothing on ollut nopean ja jaksavan oloinen, joten olin sen mahdollisuuksien suhteen etukäteen aika lailla luottavainen."

Valmentajan mukaan kyseessä on ehdottomasti hevonen, josta kuullaan vielä lisää.

"Tosi mielenkiintoinen hevonen tulevaisuuteen. Hirmuisen iloinen oripoika", Ihamuotila tiivisti.

