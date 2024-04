Äänessä: Ville Petteri Lehtinen paljastaa ison totovoiton salat – "Soitin kaikille"

Terve, Ville. Kuulimme, että olisit saanut Toto75-rivin kiinni lauantaina. Pitääkö paikkaansa?

”Juu, pitää paikkaansa. Fiilikset on hyvät. Mun puhelin soi kauheasti viikonloppuna, kun raviohjastajilta tuli onnittelusoittoja.”

Pelkästään 7 oikein palautti 12 671,56 euroa. Mihin peli-ideasi perustui?

”Soitin valmentajille ja sain heiltä vinkkejä. Soitin kaikille. Sen perusteella laitoin hevoset. Sain parhaat vinkit Harri Koivuselta, Christa Packalénilta, Raitalan Santulta ja Torvisen Hannulta. Iskä laski kotona, että alavoittoineen tuli 15 000 euroa.”

Mitkä hevoset sinulla oli varmana?

”Avauskohteessa mulla oli varmana EL Indeed ja sitten oli Profiili sekä viimeisessä Marlon Boko. Se oli vähän semmoinen isompi lappu, 113 euroa. Se oli yksin minun. Juhlistettiin työpaikalla valmentajan kanssa, ja syötiin kakkua.”

Kuinka tiiviisti hevoset kuuluvat viikkorytmiisi?

”Käyn Christa Packalénilla Hollolassa ja hoidan ravihevosia maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Menen aikaisin aamulla. Siinä on melassin tekoa ja muuta.”

Mitä ravit sinulle merkitsevät?

”Olen lahtelainen. Käyn Jokimaalla raveissa paikan päällä. Olin lauantainakin, kannustin ja seurasin. On kiva käydä, ravit on hieno tapahtuma ja Jokimaalla ilmapiiri on niin kiva.”