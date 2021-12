Aamuposti pelasti päivän

Laitoin sivun hakukenttään haun ”ravit” ja sain 409 osumaa. Sieltä löytyi mainiota lajin seurantaa aina ulkomaita myöten, mutta kiehtovimpia olivat otsikot kuten ”Alueen ravureille runsaasti nelostiloja viikonlopun ja alkuviikon raveista” ja ”Sahara Sandstorm jakoi kakkostilaa Jyväskylässä – Mira Peltonen ohjastajasarjan neljäs”.

Tämä jos mikä on raviurheilun todellista sissimarkkinointia. Nämä otsikot löytävät myös ne, jotka eivät ole lajiin – toistaiseksi – kiinnittyneet. Näiden otsikoiden takaa katsotaan joko ilolla tai eittämättä joskus kateudullakin, että kas, naapuri on pärjännyt hevosellaan. Tietenkään tämä ei suurimmassa osassa lukijoista johda sen pidemmälle, mutta aivan varmasti muutamille se on polun alku, joka lopulta vie raviradalle kilpailuja seuraamaan ja parhaassa tapauksessa uuteen harrastukseen.

Suomessa on 163 paikallislehteä, jotka ilmestyvät yksi – kolme kertaa viikossa. Kaikista ei suinkaan löydy vastaavia otsikoita ja artikkeleja. Se voi kuitenkin olla vain tietämättömyyttä. Omakohtainen kokemus on vuosien takaa, kun paikallislehti ei huomioinut mitenkään alueen derbyvoittajaa, jota kaiken lisäksi valmensi sen paikallinen kasvattaja-omistaja. Närkästynyt soittoni lehden toimitukseen paljasti, ettei siellä yksinkertaisesti ollut tietoa tästä ja jo seuraavalla viikolla lehdestä löytyi aukeaman juttu näistä sankareista.

Paikallislehtien lajin tietämyksen nosto on osaltaan Suomen Hippoksen tiedotuksen tehtävä, mutta sitä voi tehdä myös meistä ihan jokainen. Ellei paikallisesta lehdestäsi löydy kaipaamaasi sisältöä raviurheilusta, pyydä sitä. Aamupostin kaltaisia lajiamme seuraavia paikallislehtiä ei ole yhtäkään liikaa.