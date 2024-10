Äänessä Eevamaija Ramirez: "On hämmästyttävää, kuinka vähän aikaa monté-istunnassa jaksaa pysyä, kun sitä kokeilee ekan kerran"

Tervehdys Eevamaija ja onnea! Miltä tuntuu?

”Hyvältä tuntuu! Laskeskelin ennen lähtöä, että jos ravia päästään, pisteet riittävät kokonaiskisan voittoon. Tietysti ajoin aika varman päälle. Ajattelin etten tee mitään ylimääräistä, korvat avasin, mutta laput jätin.”

Mitä pidät Montekypärät-sarjasta?

”Se on kyllä tosi hyvä sarja. Monté-piireissä ihmisillä on usein vakiokuskeja tai -ajokkeja, eikä siihen väliin tietenkään mennä. Mutta Montekypärät-sarjassa saa ajaa vain nimetyt kuskit, jotka ovat juuri näitä aloittelevia. Jos valmentaja haluaa ilmoittaa siihen sarjaan, on käytettävä mukana olevia kuskeja. Minäkin olen päässyt ajamaan monta sellaista hevosta, joiden kohdalla niitä olisi varmaan ajanut joku muu kuski, jos kyseessä ei olisi ollut Montekypärät-lähtö.”

Miten olet innostunut montésta?

”Tässä yhdistyy moni hyvä asia. Pääsee hevostelemaan, ulkoilemaan, näkemään samanhenkisiä ihmisiä ja mikä parasta, tässä saa samalla tosi kovan treenin.”

Miten kovaa kuntoa monté vaatii?

”Olen tänä syksynä vetänyt Ravikoululla monté-tunteja. Vaikka olisi kokenutkin ratsastaja, on hämmästyttävää, kuinka vähän aikaa monté-istunnassa jaksaa pysyä, kun sitä kokeilee ekan kerran. Se on kova suoritus molemmille, hevosellekin monté on kärrylähtöä raskaampaa. Ratsastajalla koko kroppa huutaa hoosiannaa viimeisillä metreillä, jos ei ole kunnossa. Sitten taas, kun on kunnossa, sen jaksaa kyllä.”

Olet kymmenen vuotta sitten ollut laukkatallilla töissä. Miten ravihevonen ja laukkahevonen eroavat jockeyn näkökulmasta?

”Laukka on paljon miellyttävämpää mennä, liike on tasaisen heijaavaa ja istunta hiukan korkeampi. Monté on raskaampaa ratsastajalle. Hevosina ravihevoset ovat palvelualttiimpia kuin laukkahevoset, joten niitä on kuitenkin paljon helpompi ratsastaa.”

Olet muuttamassa helmikuussa perheinesi Espanjaan. Kuinka monté-urallesi käy?

”Olemme miettineet muuttoa pitkään. Mieheni on espanjankielinen ja lapset kaksikielisiä, ja nyt on kriittiset vuodet lähteä, kun lapset ovat alle kouluikäisiä. Katsotaan sitten, miten viihdytään. Vähän haaveilen, että ensi kesänä pääsisin käymään Suomessa ja mahdollisesti ajamaan jonkun startin. Hevoshommia aion Espanjassakin tehdä harrastuksena, hevoset pysyy elämässä aina.”