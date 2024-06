Äänessä Eurovaalien ääniharava Henna Virkkunen: Ehditkö harrastamaan kesällä hevosia?

Henna Virkkusen äänimäärä kasvoi edellisistä, vuoden 2019 Eurovaaleista lähes 25 000:llä. Onnittelut hienosta vaalituloksesta, Henna!

”Kiitos! Olen tosi iloinen omasta valtavasta äänimäärästäni ja tietenkin siitä, että kokoomus sai ennätyksellisen lähes 25 prosentin kannatuksen ja neljännen meppipaikan. Meillä on nyt suomalaisilta tukeva mandaatti edistää Euroopan turvallisuuden ja talouden vahvistamista.”

Millainen rooli hevosalalla on EU:n päätöksenteossa ja millaiset ovat yksittäisten meppien vaikutusmahdollisuudet alan EU-tason asioihin?

”Hevosilla voisi olla merkittävämpikin rooli vihreän siirtymän edistämisessä, lisää tutkimusta tarvitaan mm. laiduntamisen merkityksestä ympäristön tilaan. Ihmisen elämänlaatuun hevosella on toki iso merkitys myös. Alkavalla kaudella myös EU:n eläinten hyvinvointilaki on syytä uudistaa. Suomessa eläinsuojelun tilanne on hyvä, mutta kaikissa jäsenmaissa ei. Olen itse EU-parlamentin Horse Groupin jäsen, ja siinä pyrimme edistämään hevosalan teemoja yli puolue- ja valiokuntarajojen. Yksittäisellä mepillä on paljon vaikutusvaltaa, jos on aktiivinen.”

Sinut tunnetaan aktiivisena hevosharrastajana ja hevosenomistajana, ja olet ratsastanut pienestä pitäen. Mitä henkilökohtaiselle hevosrintamallesi kuuluu ja ehditkö harrastamaan kesällä hevosia?

”Hevosrintamalle kuuluu nyt ihan hyvää. Suomenhevosiahan minulla on. Ainoa starttihevoseni on Matteus Kevätön, jota toinen omistaja Pauli Raivio valmentaa Hankasalmella. Se on mukava, varmaravinen ja kaikin puolin asiallinen ori. Totosijojakin on tullut.”

”Lisäksi minulla on nyt vain kaksi kokonaan omaa hevosta, sillä menetin talvella tapaturmassa 3-vuotiaan orini, mikä oli iso järkytys. Nyt 12-vuotias emätamma Valpuri on siemennetty Välkyn Tuiskulla ja toivotaan hienoa varsaa ensi keväänä. Valpuri on Laukaassa ja ratsastelen sillä lähinnä sunnuntaisin. Valpurin ensimmäinen varsa, 5-vuotias Topeliina, on Mikkelissä Purojärven Susannan treenissä ja odotan sitä koestarttiin. Tamma on kasvanut aika isoksi ja peitsi ollut aina herkässä, mutta nyt menee jo raviakin.”

”Lisäksi minulla on pieni osuus 2-vuotiaasta Maiskauksen ja Ellin Sisun jälkeläisestä Maisellista, joka on laitumella Parvelassa Orivedellä. Se on ihan topakan oloinen tamma. Eli ihan joka maakunnassa ei vielä ole minulla hevosta, mutta melkein!”

”Kuninkuusraveissa käyn joka kesä, ja nyt sitäkin suuremmalla syyllä, kun ne ovat kotikaupungissani Jyväskylässä.”