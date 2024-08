Näkökulma: Hevosala ansaitsee tulevaisuuden

On siis selvää, että hevosala tai mikään muukaan toimiala ei näin ankaria leikkauksia kestä. Näin on todennut myös Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo. Kyse on koko hevostalouden ja -elinkeinon tulevaisuudesta. Esitystä on tarpeen muuttaa ministeriöiden välisissä neuvotteluissa tai viimeistään hallituksen budjettiriihessä.