Näkökulma: Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan päätöksenteosta

Asian selvittämisessä oleellista on hevosen asianmukainen lääkityskirjanpito sekä hevosta hoitaneen eläinlääkärin antamat tiedot. Reseptipakon alaisista lääkkeistä tulee lääkityskirjanpidosta löytyä eläinlääkärin kirjoittama hoitoselvitys tai lääkemääräys kyseiselle hevoselle. Lääkeainerikkomuksesta on kyse silloin, kun hevosen näytteestä löytyy jäämäpitoisuus lääkeainetta ja voidaan epäillä lievää sääntö- tai varoaikarikkomusta. Lääkeainerikkomuksessa löydetty jäämäpitoisuus on niin alhainen, että sillä ei todennäköisesti ole ollut vaikutusta hevosen suorituskykyyn.