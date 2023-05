Elitloppetin jälkipelit: Vivid Wise As ravasi fysiikan lait uusiksi

Hohneck sai kaiken näyttämään helpolta Elitloppetin finaalissa. Kärkipaikalle edettyään Gabriele Gelormini sai keskittyä seuraamaan toisen radan hevosia, jotka eivät lopulta missään vaiheessa pystyneet haastamaan Elitloppet-sankaria.

San Moteur ja huimasti kirinyt Go On Boy jakoivat historiallisesti kakkossijan, ja kumpikin ansaitsee upeasta viikonlopustaan arvosanakseen täyden kympin.

Yksi Elitloppet-hevonen ei saanut sille kuuluvaa rahallista palkintoa, kuten joka vuosi jollekin käy. Ei auta surkuttelu, mutta jotain ihmeellistä ja täysin poikkeuksellista Vivid Wise As kuitenkin sunnuntaina teki. Pitkän uran huipputasolla tehnyt ori oli karsintansa kolmas ja finaalin kuudes, joten rahallinen palkkio jäi laihaksi.

Tuloksien taakse kätkeytyy kaksi suoritusta, joita ei voi järjellä selittää. Karsinnan kilometriaika 09,2 saa aivan uudet mittasuhteet, kun ottaa huomioon, että Vivid Wise As juuttui kolmannelle radalle. Se pääsi päätöspuolikkaalla sentään johtavan rinnalle, mistä Matthieu Abrivardin ajokki kamppaili urheasti Hohneckin kanssa hopeasta. Lopulta pronssille jääminen saattoi vaikuttaa finaalin sijoitukseen ratkaisevasti, vaikka harva tuskin siinä vaiheessa uskoi oriin palautuvan muutamassa tunnissa tolpilleen.

Finaalissakin tulos 09,4 jätti paljon jossiteltavaa. Vivid Wise As tulitti hänniltä viimeiset 400 metriä 04,9-vauhtia. Ei sisärataa nuollen, vaan kolmatta, neljättä ja viidettä rataa kiertämällä. Uskomatonta, että tuohon loppurykäisyyn mahtui vielä nostamista ja häiriötä maalisuoran alussa. Kaikesta huolimatta taustavoimille jäi luu käteen.

Raviurheilu on pienestä kiinni, eikä lähtöpaikoista voi antaa etu- tai jälkikäteen hyvityspisteitä. Jo karsinnan rata-arvonnalla saattoi olla kokonaisuutta ajatellen ratkaiseva merkitys, kuten sillä usein on. Seiskaradalta juoksun ei voi olettaa onnistuvan nappiin, mutta harvoin siitä tulee yhtä raskas kuin mitä se oli Vivid Wise Asin kohdalla.

Harva varmasti muistaa hevosen suoritusta vuoden tai kahden päästä, kun esitys hautautui jo kisapäivänä Hohneckin, Go On Boyn ja San Moteurin hienojen suorituksien varjoon. Turhaa jossittelua, mutta jossitteluahan raviurheilu on.