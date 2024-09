Näkökulma: Emmekö usko itseemme?

Päätöstä tehtäessä Hippoksen on tietysti hyvä katsella joka suuntaan. Missä ollaan, miten tähän on tultu ja mitä näkyy edessä? Nyt ollaan siinä tilanteessa, että vajaassa 10 vuodessa Veikkaus on luvattujen kasvavien totopelivaihtojen sijaan saanut aikaan niiden laskevan trendin. Talouden puolella ensi vuonna alan rahoitus tulee laskemaan dramaattisesti valtiontukien pienentyessä. Veikkauksen ja valtiovallan ennen peliyhtiöiden yhdistämistä antamat lupaukset on yksi toisensa jälkeen rikottu. Kuuluisaa yhteisymmärryspöytäkirjaa on käytetty lähinnä vessapaperina. Edelleen kuitenkin tuntuu löytyvän porukkaa, joiden mielestä Veikkauksen seireeninkutsuun voi luottaa kuin vuoreen. Mistä tuo luotto syntyy? Ei ainakaan mistään ulkoisesti tunnistettavissa olevasta Veikkauksen rakkaudesta suomalaista raviurheilua kohtaan.