Näkökulma: Hevosenomistajan arvo?

Osa-omistamamme ja -kasvattamamme hevonen voitti St. Legerin, joten joku varmasti ihmettelee, miksi tässä ”itketään” muutaman 15 euron pääsymaksun takia. Vuosikymmeniä raviurheilua harrastaneena voimme todeta, että ei se kyllä rahasta ole kiinni. Sitä on kymmenien vuosien aikana uponnut lajiin paljon, joskin onnekkaina voimme todeta, että olemme kyllä saaneet sitä takaisin ikimuistoisina elämyksinä. Mutta meidän kaltaisia onnekkaita omistajia on vain hyvin harvalukuinen joukko – paljon on ns. tavallisten hevosten omistajia, jotka harvoin päätyvät kukitettavaksi voittajakehään. He ovat kuitenkin niitä, jotka pitävät tämän lajin pyörät pyörimässä ja takaavat, että meillä on raviradalla hevosia seurattavana ja pelattavana. Ja jotta nämä omistajat saadaan pysymään lajin parissa sekä saadaan uusia omistajia mukaan, täytyy hevosenomistamisesta tehdä arvostettua ja jollain tavalla houkuttelevaa. Silloinkin, kun omistamallesi tai kasvattamallesi hevoselle menestys ei ole arkipäivää.