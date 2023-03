HU kysyy: Miksi tarvitaan "48 tunnin terveystodistus"?

”Mitähän järkeä on hevosten tuontia koskevassa 48 tunnin terveystodistuksessa? Ensinnäkin täytyy olla läänineläinlääkärin tarkistus. Eihän sitä kerkiä millään rehellisellä konstilla toimittaa täällä mihinkään, toiseksi tarkistushan on kliininen eikä verikokeet kerkiä missään valmistua kyseisen ajan puitteissa? Eikös olisi parempi vaihtoehto, jotta tarkistus suoritettaisiin tuontimaassa vaikka 2-3 päivän sisällä jolloin voitais ottaa verikokeet ja tarkistuksen jälkeen hevonen oisi vapaa kilpailemaan? Tämä sääntö pitäisi korjata heti”, Hevosurheilun lukija vaatii.

”Ilmeisesti kysyjä tarkoittaa 48 tunnin todistuksella Traces-terveystodistusta, joka hevoselle pitää tosiaan nykyään hankkia lähtömaasta 48 tunnin sisällä ennen kuljetusta toiseen EU-maahan. Muuten hevonen tulkitaan laittomasti maahantuoduksi. Traces-terveystodistus on EU:n sisäinen todistus, jonka tarkoituksena on estää eläintautien leviämistä ja samalla helpottaa EU:n sisäistä eläinten ja eläinperäisten tarvikkeiden liikkumista. Traces-todistuksia valvoo Ruokavirasto, Hippos ei ole asiassa viranomainen. Ruokaviraston kanssa on ainoastaan sovittu, että terveystodistus tarkastetaan hevosen rekisteröinnin yhteydessä Hippoksessa. Jos sitä ei ole esittää, Hippos rekisteröi hevosen normaalisti, mutta ilmoittaa puuttuvasta todistuksesta aluehallintovirastolle. Se määrää Ruokaviraston ohjeiden mukaan hevoselle terveystutkimukset, joiden ajan hevonen on karanteenissa”, Suomen Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen johtaja Kimmo Lampinen vastaa.

”Traces-todistusta varten täytyy tilata virkaeläinlääkäri (Suomessa kunnaneläinlääkäri) tekemään tarkastus ja antamaan todistus EU:n sähköiseen järjestelmään ennen hevosen kuljettamista toiseen maahan. Eri maissa on erilaisia käytäntöjä siitä, kuinka kauan ennen matkaa tarkastus pitää sopia, joten matkaa suunnitellessa kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa olla yhteydessä lähtömaan paikalliseen virkaeläinlääkäriin. Kun asiat hoitaa ajallaan, huolehtii että kaikki tarvittavat tiedot hevosesta, matka-ajankohdasta, kuljetuksesta/kuljettajasta ja määränpäästä ovat hyvin selvillä, niin Traces-todistuksen saa silloin kun sitä tarvitaan kaikissa EU-maissa. Mitään verinäytteitä tms. ei Traces-todistusta kirjoitettaessa tarvitse hevosesta ottaa, ainoastaan kliininen terveystarkastus sekä tietoja alueen/maan tilanteesta tiettyjen tarttuvien eläintautien suhteen. Silloin hevosen siirto maasta toiseen on helppoa ja sujuu hyvin, hevonen saadaan rekisteröityä ja se voi aloittaa kilpailemisenkin ilman viivästyksiä uudessa kotimaassaan. Ongelmia tulee ainoastaan siinä tapauksessa, että terveystodistusmääräyksiä ei noudateta. Tämä nykyinen Traces-järjestelmä on selkeä parannus entisiin aikoihin, jolloin tuontihevosille oli karanteeneja ja terveystutkimuksia karanteenia-aikana.”