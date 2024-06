Lukijan kynä: Mitä hyötyä mahdollisesti perustettavasta peliyhtiöstä on, Minna Mäenpää?

Vastauksena edelliseen

Hippoksen kannanoton pohjana lisenssimarkkinan puolesta on selvitykset sekä kotimaisesta että ulkomaisesta rahapelimarkkinasta, skenaariolaskelmat potentiaalisesta tuotosta sekä analyysi alan rahoituksen kokonaisuuden kehityksestä. Peliyhtiöiden yhdistyessä vuoden 2017 alussa ns. yhteisymmärryspöytäkirjalla määriteltiin, että hevosala tulee saamaan 4 prosentin osuuden Veikkaus Oy:n tuotoista. Tämä vastasi silloin noin 40 miljoonan euron vuosittaista kokonaisrahoitusta. Tämän jälkeen Veikkauksen kokonaistuotto on vähentynyt, ja alan rahoituskokonaisuutta on kompensoitu valtion muusta rahoituksesta, jotta taso on pystytty säilyttämään.