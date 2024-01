Näkökulma: Kansallislajista marginaaliin?

Moni rata on vaihtanut hiljan toimaria, ohjiin on tullut nuoria naisia ja miehiä. Lappeessa Teemu Keskitalo on saanut aikaan hyvän pöhinän, mikä näkyy paitsi talkoolaisina myös koko maakunnan kiinnostuksena raviurheiluun, kruununa Kuninkuusravit 2027. Kipinä on tarttunut jopa hevosiin, moni Lappeen valmentaja teki viime vuonna hyvän tuloksen.