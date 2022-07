Kari Eriksson: Kommentteja ja kannanottoja MMM:n työryhmän raporttiin

Tilastoista voi tehdä monenlaisia päätelmiä. Ehkä tästä olisi pääteltävissä, että palkintojen merkittäväkään korottaminen ei takaa kasvatuksen ja hevosenomistamisen kasvua. Tätä tukee se, että vuonna 2015 ratojen maksaman palkinnot olivat vielä alempana kuin seurantavuonna 2016 (17,3 milj.). Yhteiskunnan muuttuminen ja hevosenomistamiseen liittyvät rakenteelliset asiat ovat olleet tässä alenevassa kehityksessä merkittävässä roolissa.

Suomen Luonnonvarakeskuksen / Markku Saastamoisen selvityksessä (Suomen ravialan nykytila, Suomen Hippoksen tilaama selvitys 15.3.2019, Markku Saastamoinen / Luonnonvarakeskus LUKE) on otettu kantaa muun muassa siihen, että tiettyjä suurkilpailuja lukuun ottamatta ykköspalkinnolla ei ole yhteyttä lajisuosioon. Mainittua johtopäätöstä tukee myös tämän kevään Turun pääsiäisravien ja Forssan lauantai-ravien, molemmat alhaisella profiililla ajettujen ravitapahtumien, suuri yleisömäärä ja suosio. Saastamoisen ansiokkaassa selvityksessä otetaan paikallisten ravitapahtumien merkitykseen kantaa seuraavasti:



”Huippu-urheilua edustavien, kenties jo brändeiksi muodostuneiden tapahtumien rinnalle lienee tarpeen kehittää harrastaja- ja aloittelijalähtöisiä ravikilpailuja esimerkiksi paikallistasolla, minkä mahdollistaa tiheä rataverkkomme. Tällaisten ravien avulla rakennetaan urapolkuja niin omistajille, valmentajille kuin hevosillekin, ja samalla voidaan jakaa palkintorahoja pienemmälle hevosjoukolle korkeamman tason kilpailuissa. Näin ravit voivat saada myös ” paremman tarkoituksen ” ja merkityksen arvoketjussa eri osille, eli kasvattajille, omistajille, valmentajille, ravien järjestäjälle ja yleisölle. Paikallistapahtumiin voinee saada myös paikallisia sponsoreita alueen yritystoiminnasta, joille ravit voivat tarjota näkyvyyttä ja vastinetta. Ilman ravien tasoluokitusta useille samana päivänä järjestettäville raveille ei välttämättä ole perusteita. Ne eivät aina yllä hyvälle kansallisellekaan tasolle, vaan ovat hyvin paikallisia ja alueellisia tapahtumia, eivätkä verrattavissa tasoltaan ja kiinnostavuudeltaan esimerkiksi pallopelien valtakunnallisiin sarjoihin ”.

Oman näkemykseni mukaan harrastuksen tai elinkeinon harjoittamismahdollisuuksien vähentäminen vaikuttaa suoraan lajin kiinnostavuuteen. Me tarvitsemme laadukkaita totolähtöjä, ehkä jatkossa vielä nykyistä enemmän. Samaan aikaan meillä tulee olla tarjolla mahdollisuus harrastaa lajia laajasti ilman rajoituksia.

Lähiravitoiminnan hyväksyminen tukikelpoiseksi ravitoiminnaksi helpottaisi huomattavasti tätä tärkeää kilpailumahdollisuuden tarvetta. Totottomat ravit eivät estä hyvää ravitapahtumaa. Toinen vaihtoehto on ravien voimakkaampi profilointi. Voisimmeko maksaa kakkosraveissa reilusti pienemmät palkinnot ja puuttua myös ravipäivästä tai yleisemminkin raviradoille maksettavien toimintatukien perusteisiin ja määriin. Kysymys olisi ravien profiloinnista, ei niiden vähentämisestä. Myös raviratojen kausiajatteluun voisi tehdä järkeviä muutoksia. Mikä on optimaalinen läpivuoden raveja ajavien ratojen määrä on tarkkaan harkittava asia. Pitkät kuljetusmatkat ja nykyinen polttoaineen kallis hinta asettaa rajoituksia kilpailumatkoille. Pelkkä ravipäivien vähentäminen tarkoittaa alenevan kehityksen hyväksymistä ja ainakaan allekirjoittanut ei ole siihen valmis.

Raviratojen tuotonjaosta

Uuden Veikkauksen perustaminen vuonna 2017 ja raviurheilun siirtymisen osaksi valtionapulainsäädäntöä noudattavaan järjestelmään oli raviratojen tuotonjaon mullistava asia. Aiempi pelitoiminta ja tarkemmin pelialueisiin sekä yhteistyökumppanimyyntiin perustuva ansaintamalli muuttui osaksi historiaa.

Yhteistoiminta oman ministeriömme kanssa on toiminut hyvin ja raviratojen talous on vakautunut säännöllisen tukijärjestelmän avulla. Ongelmat ovat tulleet, pääosin lainsäädäntöön tai EU-notifikaatioon liittyvistä säädöstason vaatimuksista. Toivon mukaan raviratojen rahoitukseen voitaisiin löytää työryhmän esittämiä, uusia dynaamisia malleja. Hippos on ollut ja on edelleen innokkaasti mukana tässä työssä ja uskon, että sama koskee raviratoja ja kaikkia raviurheilun toimijoita.

Nuorisotyöstä

Mikään laji ei tule toimeen ilman nuorisoa. Hippos on tehostanut toimia nuorisotyön suhteen ja olemme menossa parempaan suuntaan. Ehkä lajin luonteesta johtuen nuorityö ei yllä siihen, kuinka vahvaa tämä työ on esimerkiksi jääkiekossa ja jalkapallossa.

Poniravitoiminta, ravikerhot ja ravikoulut ovat kaikki asioita, joilla nuoren hevoskipinä voi syttyä. Varsinaisen ravikoulun ylläpitäminen edellyttää yleensä yhteistyötä alan oppilaitosten ja raviratojen välillä. Myös nuoren ravivalmentajan tietä koulunpenkiltä raviyrittäjäksi tulisi helpottaa. Olen aiemmin esittänyt järjestelmää, jossa valmistuneelle nuorelle valmentajalle tarjottaisiin mahdollisuus aloittaa ura esimerkiksi hevoskoulun yhteydessä, mahdollisesti yhdessä muiden nuorten valmentajien kanssa. Alaan kiinni pääseminen pitäisi tehdä nykyistä helpommaksi. Tällä hetkellä lahjakkaankin nuoren, ilman isoa alkupääomaa olevan, on lähes mahdotonta aloittaa omaa valmennustoimintaa.

Nuorten saaminen mukaan ravipäätöksentekoon on tärkeää. Jo nyt raviratojen ja liittojen toiminnassa on mukana paljon nuoria. Edellä kerrottu alueisiin perustuva järjestelmä edesauttaisi nuorten siirtymistä mukaan myös valtakunnalliseen ravipäätöksentekoon. Kysymys tulee olla todellisesta mahdollisuudesta, ei siitä, että tärkeä asia ohitetaan kiintiöajattelulla ja ollaan tyytyväisiä, kun ”mukana on malliksi joku nuori”. Toisaalta se julkinen arvostelu, joka on usein kohdistettu Hippoksen valtuuskuntaan, on pääosin perusteetonta. Hippoksen hallituksella on laaja mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä isoistakin asioista. Asioiden ratkaiseminen ei ole jäänyt valtuuskunnasta kiinni.

Raviurheilu on tasapuolista ja –vertaista urheilua ja ajanvietettä. Yhteiskunnassamme on tällä hetkellä laaja ja aktiivinen seniorikansalaisten joukko. Yhtälailla raviurheilulla on tarjolla heille elämyksiä ja suuria tunteita kuin kaikille muillekin. Virkeät seniorit voivat antaa oman suuren panoksensa raviurheilun kehittämiseen.

Lopuksi

Edellä mainitut kannanotot ovat ajatuksia ja päätelmiä, eivät valmiita päätöksiä. Hippos tutkii ja ottaa ministeriön työryhmän esitykset käsittelyyn nopealla aikataululla. Tulemme neuvottelemaan raporttia ja siihen liittyviä asioita oman ministeriömme kanssa ja kuulemaan raviurheilun eri sidosryhmiä.

Kysymyksessä on kaikilta osin tärkeät asiat ja toivottavaa olisi, että ravikenttä kävisi aiheesta vilkkaan ja rakentavan keskustelun. Raviurheilu on monipuolinen laji ja erilaiset mielipiteet ovat sallittuja ja lisäksi ne rikastuttavat itse pääasiaa. Tässä vaiheessa haluan, omasta ja Suomen Hippoksen puolesta kiittää työryhmää perusteellisesta työstä ja hyvästä raportista. Ilmari Halisen muisto on mukana raportissa ja se jää meille kaikille varmasti pysyvästi mieleen.

Kari Eriksson

Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja