Näkökulma: Katoavat sukulinjat

Suomenhevosten jalostus on mennyt viime vuosina aimo harppauksen eteenpäin: nuoret tulevat aikaisemmin radalle, ennätykset paukkuvat ja ravi on helppoa. Myös ratsujalostus on tuottanut tulosta: laadukkaita, pitkäjalkaisia ja hyvin laukkaavia hevosia, jotka kantavat itsensä ryhdikkäinä.