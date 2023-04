Kevään budjettiasioita

Suomenhevosia tuodaan sentään näytille jonkin verran, mikä johtuu siitä, että suomenhevosihmiset ovat erityisen intohimoisia, eli hulluja, ja he myös tuntevat harteillaan velvollisuuden isänmaata kohtaan. Lahjakkaan puoliveriorin omistajan on pakko uskoa, että vaikka hänen hevosensa on aivan valtavan hieno, on Dominator tai Glamourdale kuitenkin ehkä vielä hienompi.