Näkökulma: Hevosalan kohtalon kysymykset

Hevospelaaminen on tuonut ja tuo alalle korvamerkattua rahaa. Se kiertää Veikkauksen (valtion) kautta alalle takaisin luoden mahdollisuuksia kaikille edellä mainituille elinkeinoille. Nyt kirjoitetaan lähes klikkiotsikoita siitä, kuinka paljon pelit tuottavat ja kuinka paljon vievät. Yrityksen tavoitteena on yleensä aina tuottaa voittoa. Panos–tuotos-suhde on yrityksen sisäinen asia. Hevospelaaminen on kuitenkin yhtiöille tavoiteltu liiketoiminta. Siihen, kuka hevospelit tulevaisuudessa järjestää menestyksellisesti, ei ole olemassa varmaa vastausta. Ala on päättäjiensä kautta oman näkemyksensä ilmaissut. Päätös asiasta on kuitenkin tehtävä, ja sen jälkeen on elettävä sen mukaisesti.