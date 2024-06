Kommentti: Lisenssiluokitus laskussa – Hippos vastaa

Vastauksena edelliseen

Ammattivalmentaja A - ja kilpailija B -lisenssien myöntämisen edellytyksenä on oma yritys, jolla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteröinti ja toiminnan vastuuvakuutus, oma tai vuokrattu talli, johon on tehty hyväksytty Hyvä Talli -neuvontakäynti sekä koulutustasovaatimuksena ravivalmentajan ammattitutkinto (A-lisenssi) tai hevostalouden perustutkinto tai vastaava (B-lisenssi). Lisäksi hakuvaiheessa käydään läpi hakijan työkokemus hevosalalla. Lisenssin voimassaolon edellytyksenä on mm. lisenssinhaltijan yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolo, jotka tarkistetaan vuosittain joulu-tammikuussa ns. vuositarkastuksessa.

Jaakko Santalalle on annettu mahdollisuus saattaa asia kuntoon, hänen itsensä tekemän maksusuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelma ei toteudu, lisenssiluokka muuttuu.

Ammattivalmentaja A - ja kilpailija B -lisenssien myöntämisen edellytyksenä on oma yritys, jolla on voimassa oleva ennakkoperintärekisteröinti ja toiminnan vastuuvakuutus, oma tai vuokrattu talli, johon on tehty hyväksytty Hyvä Talli -neuvontakäynti sekä koulutustasovaatimuksena ravivalmentajan ammattitutkinto (A-lisenssi) tai hevostalouden perustutkinto tai vastaava (B-lisenssi). Lisäksi hakuvaiheessa käydään läpi hakijan työkokemus hevosalalla. Lisenssin voimassaolon edellytyksenä on mm. lisenssinhaltijan yrityksen ennakkoperintärekisteröinnin ja toiminnan vastuuvakuutuksen voimassaolo, jotka tarkistetaan vuosittain joulu-tammikuussa ns. vuositarkastuksessa.

Jaakko Santalalle on annettu mahdollisuus saattaa asia kuntoon, hänen itsensä tekemän maksusuunnitelman mukaisesti. Mikäli suunnitelma ei toteudu, lisenssiluokka muuttuu.

Arto Hytönen

raviurheilujohtaja, Suomen Hippos