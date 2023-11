Kommentti: Näkyvyyttä ja nostetta

Kuninkuusravien tulevista järjestäjistä käydään monenlaista keskustelua. Yksi aiheista on Härmän hakemus ja mitä taloudellisia vaikutuksia Kuninkuusravien järjestäminen Härmässä tuo hevostaloudelle.

Kuninkuusravien saaminen Härmään nostaa median kiinnostusta tapahtumaan ennennäkemättömästi, sillä PowerParkin brändi ja mediakumppanit ovat kiinnostuneita nostamaan tapahtuman näkyvyyttä entisestään. Samalla Kuninkuusravit hyötyy Lillbacka Powercon ja sen yhteistyökumppaneiden isoista markkinointitoimista. Myös sosiaalisen median näkyvyys on aivan eri luokkaa kuin Hippoksen ja raviratojen kanavissa yhteensä. Näiden yhteisvaikutus tuo hevosalalle varmasti sellaista pitkäkantoista nostetta ja näkyvyyttä, jota laji kipeästi tarvitsee.

PowerParkin raveissa on maksettu vapaaehtoisesti omaa palkintorahaa reilut 100 000 euroa per vuosi eli toimivuosien aikana lähes miljoona euroa. Tällainen vapaaehtoinen satsaus – kaiken muun lisäksi – on tehty puhtaasti rakkaudesta lajiin. Palkintorahoista pääsee nauttimaan koko raviurheilu.

Härmän Kuninkuusravit ei tarvitse maa- ja metsätalousministeriön investointitukea, vaan nämä tuet voidaan jättää muiden ratojen hyväksi. Tästä jää alalle noin 200–300 000 euroa, josta hyötyvät tulevat Kuninkuusravihakijat.

Lisäksi Härmä esittää Suomen Hippokselle Kuninkuusravien ”kriisirahaston” perustamista ja lupaa antaa rahastolle alkupääoman. Rahaston säännöt ja käytön valtuudet jäävät Suomen Hippoksen päätettäväksi. Rahaston tarkoituksena on turvata tulevaisuudessa Kuninkuusravien järjestämisen ulkoista riskiä. Rahaston tarkoituksena ei ole paikata taloudellisesti huonosti järjestettyjä Kuninkuusraveja vaan ulkoisia, järjestäjästä riippumattomia riskejä. Toivomus olisi myös, että tulevat Kuninkuusravijärjestäjät jatkaisivat pienellä summalla rahaston kerryttämistä.

Tällaisessa taloudellisessa tilanteessa on erittäin vaikea ennustaa taloutta vuosien päähän. Olemme budjetoineet Härmän Kuninkuusravien tuotoksi noin 200 000 euroa, josta rahastoon lahjoitettaisiin 30 000 euron alkupääoma.

On vielä hyvä todeta, että Härmä ei ole viemässä keneltäkään Kuninkuusraveja pois, vaan järjestämisvuoro vain siirtyy muilta hakijoilta vuodella tai kahdella eteenpäin. Täytyy myös muistaa historiasta sen verran, että Kuninkuusraveja on järjestetty Pohjanmaalla aikaisemmin mm. Vaasassa, Ylivieskassa ja viimeisimpänä Kaustisella. Härmän Kuninkuusravit paikkaa hyvin tätä alueellista kuninkuusravihävikkiä.