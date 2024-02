Kommentti: Pohjolan raviurheilussa hallanvaara

Tarkoitukseni ei ole tässä syyttävällä sormella osoittaa ketään erityistä ravien järjestäjää, mutta monen hevosen taustajoukon toimesta olen kuullut ihmettelyä, että onko pakkasperuminen aina ainoa vaihtoehto?

Raveja on täällä pohjoisen talvessa vähänlaisesti ja harvakseltaan. Ravikalenteri on tehty ymmärtääkseni siihen malliin, että joku kuitenkin tosissaan yrittää kilpailla myös, kun lumi on maassa ja pakkasmittari miinuksella. Mahdollisia sarjoja on talvisaikaan usein muutaman viikon välein. Hevosen hyvinvointi maksaa vähintään saman verran kuin etelässä, ja päiviä on samat 365 vuodessa molemmissa päissä maata.

Viime viikkoina on ollut pakkasta, kuten talvella usein on täällä Pohjolan perukoilla. Peruihin on mennyt lähitienoilta kolme ravitapahtumaa (Oulu x 2 ja Rovaniemi).

Pohjois-Ruotsin Bodenissa ravit siirrettiin tammikuussa 2024 perjantailta seuraavalle maanantaille ravipäivän pakkasen takia. Eikö vastaavalla systeemillä voisi toimia Suomessakin?

Olisiko tässä ”keliprosessissa” ja ravien perumisessa jotain hiottavaa? Sama tilannehan on useimmilla radoilla kautta Suomen roudan sulaessa. Rata voi juuri ravipäivänä olla ajokelvoton, mutta päivän pari myöhemmin kunnossa. Nyt ravienjärjestäjä tiedotti ennakkoon mm. että ”ravien ajaminen päätetään ravipäivän aamuna ja poisjääntioikeus raveista on ilman sanktiota”. Mitä jos sääennusteiden valossa olisikin laitettu jo hyvissä ajoin tietoa (pakkasperuutuksen ollessa todennäköinen), että ravit ajetaan eri ajankohtana? Kuopion tyyliin ravien aikaistaminen tai Bodenin tyyliin ravien siirtäminen. Luulisi tämä valmiin ravipäivän siirtäminen olevan kaikkien etu?

Ravikalenteri on tehty, ja eipä niitä peruttuja ravipäiviä paremmillekaan ajankohdille helposti saa sijoitettua. Moni on tähdännyt talvikauteen, jossa kuitenkin on vähän eri hevoset kuin kesäaikana.

Muutamien hevosten kohdalle on sattunut nämä kolme peruttua pakkasravitapahtumaa. Viikkojen suunnittelu, valmistautuminen ja työ. Nyt esimerkiksi jäi ajamatta 75-divisioonakarsintoja monen tuhannen euron palkintopoteilla, joista oli hurjimmilla suunnitelma lunastaa paikka 2.3.24 Teivon 10 000 euron finaaliin.

Miten jatkossa kannattaa suunnitella talviset kilpailuhaaveet täällä Pohjolan perukoilla, missä kilpailupäiviä on prosentuaalisesti muutenkin vähennetty eniten?

Lajillamme on kysymysmerkkejä tulevaisuuden rahoituksen suhteen, joten minun mielestäni keskusjärjestön ja raviratojen pitäisi koittaa tehdä kaikkensa ravien järjestämisen eteen.

Vaikuttaa, että nykyajan toimintatuki on toimimattomuustuki: helppo perua ja katsellaan myöhemmin.

Markus Keskimaunu

Keminmaa