Kommentti: Sanoista tekoihin

Koko ajan puhutaan, että hevosenomistajien ja hevosen omistamisen eteen pitäisi tehdä jotain. Mutta silti ei tehdä.

Ulkomaisten eteen kyllä tehdään. Meillä on neljä kansainvälistä suurkilpailua, joihin lennätetään tai muuten kuljetetaan hevoset ulkomailta, annetaan niille vuoden suurimmat palkinnot ja kestitään niiden omistajat ja valmentajat. Neljä on Suomen kokoiselle maalle hulluutta! Kaksi riittäisi vallan hyvin.

Arto Hytönen kehui vieraillessaan TotoTV:ssä, että Kouvola on Kymi Grand Prix’n ansiosta ravikartalla. Niin on, ja raviradan johtajan tuleekin tuntea, että silloin on tehty hyvää työtä. Mutta mitä se antaa suomalaiselle raviurheilulle? Lähtö kestää kolme minuuttia, ja kun se on ohi, se oli siinä. Ranskan poika hyppää sampanjapullo kainalossa bussiin ja lähtee saunomaan, suomalainen pakkaa hevosta autoon.

Samat valmentajat ja omistajat lennätetään vuodesta toiseen Suomeen, ja ihan varmasti he siitä tykkäävät. Niin mekin tykättäisiin, jos meitä kutsuttaisiin ulkomaille, mutta ei meitä kutsuta. Ei kukaan niin hullu ole.

Samalla rahamäärällä, mikä käytetään Kymi GP:n järjestämiseen ja palkintoihin, ajettaisiin suomalaisten hevosten kesken kaksi päivää kymppitonnin ykköspalkinnoista kilpaa ja pidettäisiin hevosenomistajia tosi hyvänä. Elinikäiset muistot jäisi tosi isolle joukolle suomalaisia, ei vain kouralliselle ulkomaisia vieraita.

Suomalaisille sponsoreillekin suomalainen tapahtuma antaisi enemmän. Harvaa yritystä lämmittää, että loimi vilahtaa kansainvälisessä ravilähetyksessä. Paljon enemmän antaisi päästä esittelemään suomalaista yritystä Suomessa suomalaisille.

Jotenkin Kymi GP:n kaltaisen tapahtuman järjestämisen vielä ymmärtäisi, jos se kokoaisi Kouvolaan kymmentuhatpäisen yleisön. Mutta ei. Yleisöä on vuodesta toiseen samat muutama tuhat kansainvälisen huippuraviurheilun ystävää.

Kotimaiset huiput kilpailemassa hyvistä palkinnoista kiinnostaisivat varmasti isompaa joukkoa ihmisiä, varsinkin jos joku ideanikkari keksisi raveihin vielä hyvää oheisohjelmaa.

Näin helppoa olisi tukea suomalaista hevosenomistamista, mutta jos sen eteen ei tehdä mitään, niin lakataan edes puhumasta että pitäisi tehdä.