Lukijan kynä: Kuka hyllytti ratamestarin?

Mikkelin raviradan silloinen ratamestari Jyrki Lepistö tunnetaan varsinaisena monitoimimiehenä. Ratamestarin toimen ohella hän pystyy ajamaan lähtöautoa, toimimaan tarvittaessa muinakin toimihenkilöinä, huoltamaan ja korjaamaan koneet. Lepistön tiimiin on kuulunut traktoriurakoitsija, joka on hoitanut suurimman osan radan kastelusta ilman mitään korvausta ja auttanut myös talvella aurauksissa. Lepistö on toiminut oman työnsä ohella viime syksystä saakka myös Kouvolan radan ratamestarina sairaustapauksen takia. Hän on käynyt auttamassa myös Jyväskylän ja Lappeenrannan ratoja radan hoidossa ja lähtöauton kanssa. Kouvolassa hän oli ratamestarina myös Kymi GP -raveissa onnistuen siellä ilmeisesti aivan hyvin.