Lukijan kynä: Suomenhevoskasvattajien tilanne kestämättömällä pohjalla

On alkanut kestämätön kehitys suomenhevosten kasvattamiseen.

Mitä enemmän tuonti lisääntyy, niin kasvattaminen pienenee, kun kasvattajat vähentävät tammoja ja jättävät tyhjäksi useamman tammansa. Jos varsojen määrä tippuu vuosittain 15 prosenttia, niin mitä tapahtuu 2027 vuoteen mennessä suomenhevosvarsojen määrälle?

Emme ymmärrä enää tätä kilpailun vapauttamista ja siirtymistä kylmäverilähtöihin.

Jos päättäjien mielestä kylmäveriset korvaavat kansallisrotumme kasvattamisen Suomessa, niin tämä tie on kyllä meille kasvattajille lopun alku.

Rajoitteita on lisättävä, eikä vain todeta, että kylmäverisiä on jo liikaa, ettei rajoituksia voi koventaa.

Ostamalla kylmäverisiä, pääsee raviurheiluun nopeasti ja etenkin raviviikon päälähtöihin lauantaisin. Myös rahat menevät uusiin hankintoihin, muttei suomenhevosvarsojen. Se kuvitelma, että kylmäveristen tuonti ei vähennä varsottamista, on kylmäveristen omistajien puhetta. Totuus kyllä tulee ilmi jo ensi vuonna, kun katsomme tilastot, kuinka paljon tammojamme on siemennetty. Tulos on varmasti laskeva.

5000 euron kylmäveriostokset saavat paljon palstatilaa mediassa verrattuna Vermon voittajien kasvattajiin, joista kukaan ei puhu mitään.

Milloin kasvattajille on tehty kyselyä, tai muuten kuultu kasvattamisen ongelmista? Olisiko jo aika?

Osa lauantain 75- ja Kohti Kuninkuusraveja -lähdöistä, samoin tammalähdöt ja nuorten sarjat sekä Kuninkuusravien lähdöt saisi sulkea ensimmäisenä kylmäverisiltä. Rajoitukset pitäisi olla voimassa niin kauan, kunnes suomenhevosten kilpailumahdollisuudet muihin Pohjoismaihin avataan.

Kari-Markku Karjalainen, Jouko Tarvainen, Tewe Luovijärvi, Timo Väisänen, Markku Lumi-Aho, Tiina Levander, Juha Kortekallio ja Mari Rautiainen