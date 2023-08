Lukijan kynä: Vastine Hevosurheilu-lehden pääkirjoitukseen 9.8.2023

Pettymys. Hämmästys. Suuri ihmettely. Miksi Hevosurheilu-lehden pääkirjoituksessa hyökätään vahvasti yhtä ravirataa vastaan, joka tässä tapauksessa on 50-vuotisjuhlavuottaan viettävä Lappee?

Kirjoituksen argumentointi on vähintäänkin arveluttava ja vaatii korjausta ja täsmennystä. Suuntamme Lappeessa on kehitysmyönteinen ja tulevaisuusorientoitunut sekä yhteinen tahtotila vahva: Lappeen raviradalla on aloittanut uusi toimitusjohtaja viime vuoden lopussa. Toimitusjohtaja, hallitus, työntekijät, sidosryhmät, kunnat, maakuntaliitto ja koko hevosurheiluväki ovat yhteistuumin viemässä Etelä-Karjalan raviurheilua kohti uutta.

Tunnelma on innostunut, talkoissa kävijöidenmäärä on nelinkertaistunut ja radalla on jatkuvasti erilaisia tapahtumia (mm. koiranäyttely, tractor pulling, standup, Lappeenranta cruising). Yleisö on löytänyt takaisin raveihin, ohjastajat ja muut raviurheilun parissa olevat siellä viihtyvät. Lisäksi ravien yhteyteen on lisätty ohjelmaa, kuten koko perheen laskiaisrieha, paneeleja ja ravitapahtumien kehittämistä. Oheispalvelut kehittyvät jatkuvasti. Viimeisen vuoden aikana Lappee on saanut aina vain parempaa palautetta toiminnallisuudesta ja puitteistaan.

Tekemistä riittää, aivan kuten kaikilla Suomen raviradoilla. Lappeessa suunnitelmallisuus ja jatkuva parantaminen ovat jo arkea.

Pääkirjoituksen talouteen kohdentunut viittaus ”pienen ja velkaisen radan” mahdollisuudesta järjestää kuninkuusravit on lähes absurdi. Etelä-Karjalan maakunta on Lappeenrannan kaupungin erittäin aktiivisella mukanaololla kuninkuusravien järjestämisen takana ja täysin sitoutunut jo hakuvaiheeseen. Puitteet näkyvyyden, liikennejärjestelyjen, majoituksen, ohjelman, tilojen, radan kunnostuksen, markkinoinnin ja viestinnän osalta ovat nyt hyvin pitkällä. Lappeen raviradan talous paranee jatkuvasti aktiivisen toiminnan ja tapahtumien ansiosta. Lappeenrannan kaupunki on mukana kehittämässä koko ravirata-alueen toimintaa entistä paremmaksi, toimivammaksi ja viihtyisämmäksi.

Edellisissä Lappeen kuninkuusraveissa 2009 yleisöä oli paikalla 46 100. Etteikö hienoon, eteläkarjalaiseen ympäristöön tulisi yleisöä, kun alue on laaja, radalle näkymät poikkeuksellisen hyvät joka puolelta, kaunis Saimaa vieressä, majoituskapasiteettia löytyy ja järjestelyt todella onnistuvat.

Lappeen raviradan toimintaa, ympäristöä ja raviurheilua tullaan kehittämään systemaattisesti -innolla ja yhteistyössä koko Etelä-Karjalan hevosväen voimin - riippumatta siitä, saammeko kuninkuusravit Lappeeseen.

Seuraavassa valinnassa toivomme ja uskomme, että päätökset tehdään nykyhetkeen, tulevaisuuteen, intoon ja osaamiseen peilaten, eikä historiaan vilkuillen.

Etelä-Karjala ja Lappee ovat valmiina!

Lappeen raviradan hallitus

Lappeen raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo

Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen

Etelä-Karjalan liiton maakuntajohtaja Satu Sikanen

Kommenttina edelliseen

Pahoittelut, jos muotoilu oli koettavissa kannanotoksi Kuninkuusravien järjestämistä Lappeenrannassa vastaan - sellaiseksi se ei todellakaan ollut tarkoitettu. Lauseella "Mutta millaisina Hippos näkee pienen ja velkaisen radan resurssit järjestää mittavaksi kasvanut tapahtuma?" tarkoitukseni oli ainoastaan avata tulevaa päätöksentekoa.

Jari-Pekka Rättyä

Päätoimittaja