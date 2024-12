Lukijan kynä: Esittelyt kuntoon – ei sanktioilla vaan omalla toiminnalla

Kun ala on nyt tunnetusti melkoisten haasteiden edessä ja uusia katsojia sekä sponsoreita kaivataan enemmän kuin koskaan aiemmin, edellä kuvattu tapa saapua esittelyihin antaa melko erikoisen kuvan jo heti alkuun uudelle yleisölle. Tämä on myös erittäin koomista etenkin niillä radoilla, joilla valjakot mainitaan kuuluttajan toimesta numerojärjestyksessä. Vertaa tätä mihin tahansa Ruotsin raveihin, ero on valtava läntisen naapurin eduksi. Siellä osataan kaikilla radoilla saapua esittelyyn oikeassa numerojärjestyksessä.