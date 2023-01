Lukijan kynä: Mikä on nuorten arvostus Hippoksessa?

Sen sijaan nuorten palkitsemista on muunnettu viime kauden osalta alueellisiksi palkitsemistilaisuuksiksi. Tällä hetkellä tilaisuudet ovat näyttäneet toteutuneen lähinnä ravien yhteydessä, jolloin rata on samalla jakanut ratakohtaisia palkintoja isojenkin hevosten puolelta. Valtakunnallinen nuorisogaala on yksi ainutlaatuisimmista hetkistä ja kokemuksista nuorelle raviurheilijalle, enkä voi väittää, etteikö tuntuisi aliarvostetulta saada palkintoa ulkovaatteissa tammikuisena iltana, hyytävässä talvisäässä verrattuna juhlatilaisuuteen iltagaalan muodossa, jossa jopa näkyvyys on valtakunnallista ja lajin harrastajaystävät läsnä. Nuorisogaalalla on myös sinällään opettava näkökulma, vaikka sitä ei heti arkipäivässä ajattelisikaan – pukujuhlamuotoinen iltatilaisuus opettaa nuorelle valtavasti tärkeiden hetkien arvostusta, yhteisöllisyyden kokemusta ja yksinkertaisesti käytöstapoja.