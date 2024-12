Lukijan kynä: Mikä on poniraviurheilun tulevaisuus?

Tämä on sinällään jännittävä uutinen, sillä me harrastajat ja aktiivit ravikentällä emme ole tietoisia vielä ensi vuoden hevoslähtöjenkään palkintotasosta. Tiedotettu on, etta tätä ponien palkintouudistusta ovat olleet päättämässä Suomen poniraviyhdistys seka Suomen Hippos ja nuorisovaliokunta yhdessä. Missä määrin kenttää on kuultu, se jää täysin arvoitukseksi.