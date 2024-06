Lukijan kynä: "Millään sen ajan moottoriajoneuvolla ei olisi voitu korvata hevosta maastossa"

Elitkampenissa oli kaksi suomenhevosta, Evartti ja Issakan Valo. Evartti on kolminkertainen ravikuningas ja viime vuoden Elitkampen-voittaja, nyt se oli toinen johtaen lähes maaliin asti. Aiempina vuosina on ollut sama linja, vain sekunneissa on aikaa riittänyt. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa ei ollut edes tuloksia, eikä myöskään useimmissa maakuntalehdissä. Solvallassa ajettiin sekä lauantaina, että sunnuntaina ravit, joissa useita suomalaisten valmentajien ja ohjastajien hevosia voitti ja menestyi muutenkin hyvin. Ko. viikonvaihde ei poikkea mitenkään linjasta, jossa Suomessa ajettavat isommat ravit, joita on viikoittain, sivuutetaan lähes kokonaan.