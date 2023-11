Lukijan kynä: Pääratamestarijärjestelmässä on kaksi ongelmaa, mikä neuvoksi?

Miten tässä on onnistuttu? Ensimmäinen ongelma on siinä, että pääratamestareilla on muiden opastamisen lisäksi oma rata hoidettavana. On vaikea ehtiä muille radoille, eikä etäneuvonta ole yhtä tehokasta kuin paikan päällä. Kokematon ratamestari ei huomaa kysyä sellaista, minkä kokenut silmä äkkää heti ja osaa ehdottaa siihen korjaustoimen. Siksi ennakoiminen jää liian vähälle eikä pääratamestareilla ole vastuuta siitä, että kaikki ravit ajetaan olosuhteisiin nähden parhaalla mahdollisella radalla. Toisaalta pääratamestareilla on valtaa perua ravit viime hetkellä, kun asialle ei enää mahda mitään. Tällaisessa tilanteessa ravit osaa perua radan omakin väki.