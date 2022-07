Mielipide: SHKL:n ja Ravivalmentajien kanta kilpailupäiviin

Jokainen kilpailusuoritus maksaa hevosenomistajalle entistä enemmän ja nousua on tapahtunut erityisesti viimeisen vuoden aikana. Siksi kynnys lähteä kilpailumatkalle on noussut korkeammaksi ja kilpailumatkojen rinki kotitallin ympärillä on entistä pienempi, toki suurempi palkinto motivoi lähtemään kauemmaksi. Tällä hetkellä ravipäiviä järjestetään kilpailutettujen hevosten määrän nähden liikaa ja merkittävä osa päivistä on vajaatehoisia eli lähtöjä ei ole täyttä määrää eivätkä lähdöt ole täysiä (laskennallisesti 420 päivää riittäisi nykyisen 475 päivän sijaan, jos oletetaan päivässä olevan kymmenen 12 hevosen lähtöä). Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus sillä Suomessa on myös alueita, joilla raveja järjestetään hevosmäärään nähden liian vähän. Ravipäivien määrän uudelleenarvioinnin pitää koskea kaikkia raviratoja. Muutosten pitää pohjautua kilpailusuoritusten ja kilpahevosten määriin. Vähentämisten tulee kohdistua pääasiassa talviaikaan, koska silloin lähdöt ovat vajaimpia, eikä talvella ole välttämätöntä järjestää raveja joka päivä.