Kommentti: Miksi kaksi ponilähtöä on parempi kuin yksi?

Miksi kaksi lähtöä on lopulta parempi kuin yksi? Poniraviurheilu on lasten harrastus, jossa kilpailumahdollisuuksien määrä on lajin menestyksen kulmakivi. Resurssin jakaminen kahtia kaksinkertaistaa kilpailumahdollisuudet. Siksi kaksi on parempi kuin yksi. Tätä uudistusta tai ehdotusta on suunniteltu yhdessä Suomen Poniraviyhdistyksen ja Hippoksen ja nuorisovaliokunnan yhteistyössä. Päätöksen ponilähtöjen tarjoamisesta ja palkinnosta tekee kuitenkin lopulta aina ravirata.