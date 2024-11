Näkökulma: Miksi valta ei kiinnosta?

Hippoksen hallitus on raviurheilun johtotähti. Hippoksen hallituspaikka on merkityksellinen näköalapaikka. Luottamustoimi hallituksessa on vaativa tehtävä, jossa osallistuminen ja vastuunottaminen luotsaavat raviurheilun tulevia vuosia. Tulevien vuosien päätökset ovat erittäin merkityksellisiä sekä raviammattilaisille että harrastajille. Ala on nyt tulevaisuutensa risteyskohdassa. Päätös lisenssijärjestelmään siirtymisestä on juuri sitä, mitä raviurheiluväki on halunnut. Nyt on aika tehdä niitä toimenpiteitä, joilla ala säilyy elinvoimaisena aikana, jolloin valtio vähentää rahoitustaan merkittävästi. Tämä vuosi on ollut Hippokselle työntäyteinen, eikä tulevina vuosina ole tulossa ainakaan helpompaa.