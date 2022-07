Näkökulma: Muutoksen edessä

Me Hippoksessa tulemme kesän ja alkusyksyn aikana käymään läpi sekä järjestörakenteeseen että kilpailupuoleen liittyviä asioita sekä muita työryhmän esille nostamia seikkoja. Kun kysymys on asioista, jotka ovat olleet voimassa pitkään, työltä vaaditaan huolellisuutta ja vaikuttavuusarviointia. Tulemme myös kuulemaan raviratoja ja hevosjalostusliittoja. Uskon, että yhdessä tekemällä pääsemme hyvään ja kestävään lopputulokseen. Tulevassa työssä täytyy löytyä hyvää yhteishenkeä, ymmärrystä ja resilienssiä ottaa vastaan uutta ja elää mukana muutoksessa. Suomalaisella raviurheilulla on edessään hyvä tulevaisuus. Menestyminen on kiinni meistä itsestämme. Muutos ja uudet hankkeet ovat aina mahdollisuus, tämä on hyvä lähtökohta muutostyölle.