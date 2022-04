Näkökulma: Missä ne varsat oikein ovat?

Tänä talvena hevospula johti jopa ravien perumiseen, mikä nosti keskusteluun sen pitkään taustalla vaanineen tosiasian, että kilpailevien hevosten määrä ei välttämättä enää kauaa riitä ravien ympärivuotiseen ajamiseen joka ikisenä viikonpäivänä jouluaattoa ja -päivää lukuun ottamatta.

Tämän viikon painetun Hevosurheilun pääuutinen kertoo, että pientä positiivista signaalia on nähtävissä tuoreimmissa tilastoissa, sillä sekä omistajien että hevosten kilpailusuoritusten määrä kääntyi pieneen nousuun koronavuodesta 2020. Laskevaa trendiä tuoreet luvut eivät kuitenkaan muuta.

Monta vuotta Suomessa on kannettu huolta laskevista varsamääristä. Tilanne on se, että kilpailuikänsä loppua lähestyvien hevosten poistuessa areenoilta tilalle tulee reippaasti pienempi määrä kilpailuikäisiä. Vuonna 2008 syntyi viimeinen ”suuri ikäluokka” lämminverisiä varsoja, 1900 varsaa, ja noista luvuista ikäluokkien koko on puolittunut. Suomenhevosissa pudotus ei ole ollut yhtä dramaattinen. Vuonna 2015 käytiin alimmillaan vain 948 varsassa. Tuosta luvusta on varsamääriä saatu hinattua ylöspäin niin, että vuonna 2020 varsoja syntyi 1127. Suomenhevosia kasvatetaan myös suoraan ratsuiksi tai pienhevosiksi ja ne ovat luvuissa mukana.