Näkökulma: Veikkausko iso paha isäntä?

Huomioitavaa on myös se, että Veikkauksella on tällä hetkellä varsin laajamittainen infra liittyen raviurheilun markkinointiin, pelaamiseen ja näkyvyyteen. Tototv näyttää ravit päivittäin ympäri vuoden, studioiden osalta tuotanto on valmiina ja pelialusta sekä asiakkaat ovat jo valmiiksi lajin parissa. Uuteen järjestelmään siirtyminen tarkoittaisi sitä, että tämä kaikki pitäisi luoda tyhjästä uudelleen, isolla rahalla. Mikään ei myöskään takaa sitä, että kaiken tämän rakennustyön jälkeen rakas lajimme erottuisi suuressa rahapelimaailmassa edukseen.