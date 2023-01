Näkökulma: Kovaa rataa ei pidä hyväksyä

Asiaa sivusta seuranneelle vaikuttaa siltä, että Porissa laiminlyötiin radanhoito ennen raviviikon kruunua. Talvella radan hevosystävälliseksi saaminen voi olla melkoista taiteilua näillä leveysasteilla ja alkaa jo hyvissä ajoin ennen ravipäivää. Etenkin tilanteessa, jossa kelit vaihtelevat vesisateesta kovaan pakkaseen, on asiaan reagoitava viipymättä. Ravipäivänä on jo myöhäistä. Turusta ravipäivän kynnyksellä apuun tulleet miehet tekivät varmasti parhaansa, mutta jos rata on jo päässyt jäätymään kovaksi, ei sille kovin paljon ole tehtävissä ilman lisäkustannuksia. Ei ole mikään vitsi, että asiaan todella vihkiytyneet ratamestarit ajavat rataa ympäri öisinkin silloin, kun vaarana on jäätyminen.